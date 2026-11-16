Circa 500 metri quadri in più, più postazioni per i pazienti in Osservazione breve intensiva, collegate a una centrale di monitoraggio di ultima generazione, una shock room per gli acuti (prima inesistente) attigua a una sala radiologica per gli esami diagnostici in urgenza e la collocazione della guardia medica, compresa quella turistica, all'interno del presidio. Taglio del nastro, ieri mattina, del rinnovato Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, ampliato e ridisegnato per rispondere alle esigenze dei pazienti in un presidio che risente del sovraffollamento nel periodo estivo: a inaugurare i nuovi spazi, la presidente della Regione, Alessandra Todde, il vicepresidente Giuseppe Meloni, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il direttore generale della Asl Gallura, Antonio Irione. «Il percorso di ampliamento del Pronto soccorso di Olbia nasce dalla necessità di superare un'organizzazione che non teneva conto dei flussi stagionali, il cambio di passo non riguarda solo gli spazi, ma la qualità dell'assistenza e il diritto di ogni paziente a essere accolto con dignità», ha esordito la governatrice: «La nuova organizzazione punta a introdurre buone pratiche già sperimentate con successi in altre realtà italiane ed europee, i risultati si vedranno tra qualche anno ma l'obiettivo finale è consolidare l'eccellenza del servizio» ha aggiunto, rivendicando la scelta di rinunciare ai medici gettonisti.

Reparto 2.0

Operativo dalla prossima settimana, il nuovo Pronto soccorso sarà ottimizzato nell'ottica dell'integrazione tra medicina d'urgenza e pronto soccorso e della continuità assistenziale garantita dalla presenza della guardia medica all'interno della struttura per una più agevole gestione dei codici minori. Un Pronto soccorso 2.0, secondo il dg dell'azienda sanitaria che ha tirato le somme dell'attività estiva: «Se, a fronte di un 25 cento in più di presenze in Gallura, al Pronto soccorso si è registrato lo stesso numero di accessi dell'anno precedente forse è attribuibile ai sedicimila accessi alle guardie mediche turistiche che ci hanno permesso di offrire un servizio sanitario migliore». Numeri quasi pari all'ospedale Careggi di Firenze, ha aggiunto il direttore sanitario, Roberto Passaro: «Il Ps di Olbia, d'estate, conta circa 300 accessi al giorno e la sua riorganizzazione punta a evitare situazioni di ingolfamento tipiche della stagione turistica». Ma non solo un posto più comodo, ha concluso Passaro: «il presidio diventa un luogo dove si integrano le professionalità determinando un ambiente e un modello di cura virtuosi».