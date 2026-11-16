Barcolla Cinzia, ha una bottiglia in mano e sta male. L’immagine della donna uccisa a Conca Entosa, con tre colpi di pistola in faccia, entra così nell’aula della Corte d’Assise di Sassari. Cinzia Pinna la vedono tutti sul monitor, i giudici, gli avvocati, i suoi genitori, il padre dell’imputato. Una ragazza esile, allo sbando, si distende sull’asfalto sfinita. Le telecamere della videosorveglianza, puntate su via Capo d’Orso, a Palau, sono impietose, nel display data e orario, ore 2.40 del 12 settembre 2025. Ancora poco e Cinzia non ci sarà più. Cinzia Pinna la vede anche Emanuele Ragnedda, per la prima volta dopo mesi. L’uomo guarda il monitor e poi si copre la faccia con le mani, crolla, non riesce a trattenere le lacrime. Il dibattimento, che si celebra nell’aula dei reati di sangue, ieri è iniziato con i fotogrammi sgranati dell’ultimo pezzo di vita della vittima. La sequenza la scandisce l’investigatore dell’Arma, Daniele Antonucci, teste della Procura di Tempio. Il comandante della Stazione di Palau indica le immagini sul monitor: «In via Capo d’Orso arriva Emanuele Ragnedda, quella è la sua auto». Cinzia Pinna si avvicina verso la Jeep Compass che la porterà verso Conca Entosa, verso la fine. E poco prima Antonucci aveva detto: «Il 118 era stato chiamato da una persona che era con la ragazza, l’equipaggio di un’ambulanza arriva a Palau ma non la trova». La persona che chiama i soccorsi è impaurita e insiste: «Venite, io non posso fare nulla per lei. È pericolosa». Cinzia Pinna non salirà sull’ambulanza del 118, ma sull’auto dell’imprenditore. Una sequenza terribile, in apertura di udienza. La pm Noemi Mancini fa questa scelta per mostrare alla Corte la fragilità, il disperato bisogno di aiuto della vittima, alla quale sarà poi data, invece, della cocaina.

«Il corpo è lì»

Sui banchi riservati al pubblico ci sono tante persone, nella prima fila Renato Pinna e la moglie Diana Serra, i genitori di Cinzia. Si preparano a nuovo dolore quando viene annunciato che sarà mostrato il momento del ritrovamento del corpo della giovane donna di Castelsardo. In aula si sente il rumore delle sterpaglie calpestate, Emanuele Ragnedda cammina spedito, vicino c’è il suo avvocato, Luca Montella, e a fianco il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Sono passate quasi due settimane dall’omicidio, è una processione di persone che sanno benissimo cosa troveranno. In un cespuglio, rami e foglie di corbezzolo, si intravvede a malapena una mano. Renato Pinna abbassa la testa sconfitto, non riesce, non si può reggere a tanto. Piange cercando di contenersi. La moglie Diana non distoglie lo sguardo, a tratti scuote lentamente la testa. Tutti i familiari restano in aula, vogliono sentire ogni parola. Il luogotenente Daniele Antonucci legge stralci di intercettazioni, sono le conversazioni di Ragnedda dopo il delitto. Cinzia Pinna è cadavere sotto rami e foglie secche, l’uomo parla con una amica: «Tr… maledetta, sali o no?».