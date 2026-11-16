L’AQUILA. Una cena con altri universitari, qualche brindisi, una corsa sotto la pioggia nel centro storico ormai deserto, alle tre di notte. Poi la caduta da un muretto. Uno studente Erasmus, spagnolo di vent’anni, è rimasto gravemente ferito all'Aquila, a ridosso della chiesa di Santa Maria di Farfa, precipitando su alcuni elementi di recinzione accatastati sul lato di un terrazzo sottostante. Operato d’urgenza, è in condizioni stabili e non è più in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Secondo la ricostruzione, il ragazzo era seduto su un parapetto nei pressi delle mura urbiche quando è precipitato in una proprietà privata sottostante. Un elemento metallico gli si è conficcato nel gluteo, impedendogli di liberarsi. Restano da chiarire le circostanze della caduta. Uno dei residenti dello stabile che si affaccia sulla terrazza ha sentito le urla e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati agenti della squadra volante, il 118 e i vigili del fuoco. Per consentire il trasferimento in ospedale, i soccorritori hanno tagliato il ferro. Il metallo è stato rimosso durante l’intervento chirurgico al San Salvatore, dove il giovane è ricoverato in Rianimazione. Secondo fonti investigative il ventenne avrebbe avuto un tasso alcolemico alto. Lo studente proviene dall’Università di Siviglia e frequenta Biologia al Dipartimento Mesva dell’ateneo aquilano.

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