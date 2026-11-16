L’acqua dei laghetti, i piccoli ponticelli che attraversano le vasche, le fontane nascoste tra la vegetazione e le chiome degli alberi che filtrano la luce del sole. Passeggiare nell’Orto Botanico significa immergersi in un paesaggio che cambia a ogni passo, tra scorci romantici e specie vegetali provenienti dagli angoli più lontani del pianeta. Una foresta urbana racchiusa da antiche mura di tufo che da 160 anni cresce nel cuore della città.

Era il 15 novembre 1866 quando i cancelli si aprirono per la prima volta, sotto la direzione del fondatore Patrizio Gennari. Cinque ettari racchiusi nella valle di Palabanda, tra l’Orto dei Cappuccini e le pendici dell’Anfiteatro romano. «Un’area felice per la sua geomorfologia – racconta la direttrice Annalena Cogoni – che oggi curiamo e valorizziamo per la sua biodiversità, oltre a rappresentare un ampio polmone verde per la città».

La storia

La nascita dell’Orto si inserisce nella tradizione degli orti botanici universitari, istituzioni storicamente legate allo studio e alla coltivazione delle piante medicinali. «Il nostro fondatore era un medico naturalista e non è un caso che questo luogo sia nato proprio vicino all’ospedale San Giovanni di Dio», ricorda Cogoni. Oggi, a distanza di 160 anni sono oltre duemila le specie vegetali custodite tra alberi, arbusti e piante erbacee, provenienti da ogni continente: dall’America all’Africa, dal Madagascar all’Arabia, fino a Cina, Giappone e Australia. Un patrimonio che continua ad arricchirsi giorno dopo giorno.

Per l’anniversario sono infatti state inaugurate due nuove collezioni: quella degli iris acquatici e quella delle bromeliacee. «Gli iris hanno bellissime fioriture che potremo ammirare in primavera: il consiglio è di tornare a visitarci per scoprirli in tutti i loro colori», spiega la direttrice. Le bromeliacee, invece, sono piante ornamentali, originarie in gran parte delle regioni tropicali e subtropicali americane, più familiari di quanto si pensi: «basti pensare al ciuffo dell’ananas», aggiunge ancora Cogoni.

Gli iris trovano da ieri spazio nella Fontana Pampanini, grazie alla donazione della famiglia Zaccheddu Piras in memoria della madre, appassionata di botanica e a lungo collaboratrice dell’Orto.

Il patrimonio

Ma l’Orto è anche una delle mete più suggestive della città, capace di attirare visitatori da ogni parte del mondo. Nel 2024 ha raggiunto il record di 90mila ingressi. Tra i sentieri alberati, all’ombra delle grandi chiome e accanto ai laghetti, capita così di incontrare coppie di turisti giapponesi, visitatori americani, studenti cagliaritani e famiglie in cerca di una pausa dal ritmo della città. Un piccolo viaggio intorno al mondo, non soltanto attraverso le specie botaniche, ma anche attraverso le persone che ogni giorno lo attraversano. Durante la stagione estiva il flusso aumenta sensibilmente con l’arrivo delle navi da crociera. Eppure, nonostante il richiamo internazionale, sono ancora tanti i cagliaritani che non conoscono questa foresta urbana nascosta dietro le antiche mura. Un patrimonio a pochi passi dal centro, che continua a sorprendere anche chi in città ci vive.

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