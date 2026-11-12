Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Saranno i tre avversari di Flavio Cobolli nelle Atp Finals, il torneo dei maestri che si disputerà all'Inalpi Arena di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre. Il 24enne, alla sua prima esperienza nel torneo, è il sesto tennista italiano che partecipa al "Torneo dei maestri", dopo Adriano Panatta (Stoccolma 1975), Corrado Barazzutti (New York 1978), Matteo Berrettini (Londra 2019 e Torino 2021), Jannik Sinner (finalista nel 2023, vincitore nel 2024 e 2025, sempre a Torino) e Lorenzo Musetti (a Torino nel 2025).

Il sorteggio

Cobolli è stato sorteggiato nell'Ivan Lendl Group ed esordirà lunedì, nel match serale (non prima delle 20.30), contro Medvedev, vincitore nel 2020 e finalista l'anno dopo. I precedenti tra i due dicono 2-1 Russia, ma se Medvedev ha vinto i primi due match del 2024 (a Pechino e agli Us Open), l'ultimo (nell'Atp1000 di Madrid di quest'anno) ha visto il successo di Cobolli. Cobolli che ha un saldo negativo anche con gli altri due avversari del girone. Con Alcaraz (finalista qui lo scorso anno, sconfitto 7-6, 7-5 da Sinner) ci ha perso due volte su due (nelle qualificazioni del Challenger di Todi nel 2020 e al Roland Garros 2023, mentre sono ben cinque i confronti con Tiafoe. Lo statunitense ha vinto i primi due (a Delray Beach nel 2024 e a Washington l'anno dopo), l'azzurro ha fatto sua la finale di Acapulco in questa stagione, ma ha perso anche i due match successivi, a Indian Wells e Halle. Nel John McEnroe Group, ci sono invece il tedesco Alexander Zverev (numero 1 del mondo e vincente nel 2021 su Medvedev), lo statunitense Ben Shelton, il francese Arthur Fils e lo spagnolo Rafael Jodar.

I maestri del doppio

Presenza italiana anche nel doppio. È quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, all'ultimo torneo insieme, se la vedranno con lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski (finalista lo scorso anno in coppia con Joe Salisbury), lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos (finalisti nel 2023), i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (vincitori nel 2024). Il binomio tricolore esordirà lunedì, alle 11.30, aprendo il programma della seconda giornata contro Granollers e Zeballos. Per Vavassori e la seconda consecutiva, mentre Bolelli ha in bacheca anche il titolo vinto a Londra nel 2015 in coppia con Fabio Fognini). Nel Todd Woodbridge, invece, ci sono il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten (campioni uscenti), il salvadoreno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic (finalisti nel 2024), i francesi Theo Arribage e Albano Olivetti, i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos.