Ora, con il pronunciamento della Consulta, la fascia di protezione nei siti Unesco è di nuovo salva. Ma quando due senatori dem, Nicola Irto e Daniele Manca, l’hanno cancellata a ottobre con un emendamento al Dl carburanti fatto proprio dal centrodestra, era stato il deputato Andrea Gnassi, anche lui dem, a prendersi l’onere di depotenziare la norma. La sua proposta venne bocciata ma resta l’impegno.

Deputato, alla fine sulla tutela dei siti Unesco hanno messo una pezza i giudici costituzionali.

«A guardare puntualmente, l’emendamento del Pd al Senato restringeva la proposta del Governo che voleva aprire le buffer zone ai grandi impianti, senza vincoli. Venne messo il limite di prevedere questo tipo di interventi nelle sole aree idonee individuate per legge, come quelle oggetto di bonifica, ma anche le cave cessate, le discariche chiuse o determinate zone infrastrutturali. Vero, però, che la norma avrebbe aperto una breccia nella salvaguardia del paesaggio italiano, con i suoi tesori ambientali e culturali. La questione, tuttavia, è un’altra e più profonda: chi amministra, un Paese, una Regione o un Comune, deve avere una visione sull’energia. Un’idea di futuro che in Italia, invece, manca. Il pianeta si sta sciogliendo, dobbiamo accompagnare il cambio di paradigma nella produzione di beni e servizi, un modello ad alte emissioni inquinanti non è più sostenibile per nessuno».

Come si cambia?

«Non certo come ha fatto il Governo Meloni: nessuna politica energetica in quattro anni, dalle bollette che aumentano alle imprese lasciate sole verso la transizione energetica. Di cui io, personalmente, sono un ultrà. L’Europa, con il Green deal, ha posto la questione, ma la rotta, estremizzo, non può essere che gli operai debbano comprarsi la macchina elettrica domani. O che le industrie siano costrette a chiudere, se non modificano il loro modo di stare dentro il sistema economico mondiale. O che il paesaggio è anche a disposizione di speculazioni e mega impianti ovunque».