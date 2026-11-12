Superati gli scogli delle commissioni e della riforma statutaria, la maggioranza è ancora lontana dalla sintesi piena al suo interno. La prossima settimana c’è da affrontare la prova del rinnovo dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mentre col passare dei giorni si assottigliano i margini per riuscire ad approvare la manovra 2027 entro il 31 dicembre. La presidente della Regione Alessandra Todde continua a ripetere che «in realtà nella coalizione l’equilibrio non è mai mancato», soprattutto «su temi come la legge Statutaria e la legge elettorale era importante avere un momento di sintesi». Tuttavia, nel caso del reinsediamento dei parlamentini sono dovute intervenire le segreterie nazionali per “aiutare” M5S e Pd a raggiungere un’intesa cercata invano per settimane. Alla fine, in un modo o nell’altro la spartizione delle presidenze è avvenuta, e una parte della coalizione ha messo il veto sulla presenza, nella proposta di statutaria, di qualsiasi riferimento alla modifica del sistema di voto. I due percorsi, ha chiarito Todde, «sono separati». E quello sul sistema elettorale «sarà affrontato successivamente».

Centrodestra

Se questa è pace, ha attaccato il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «è solo apparente». Infatti, ha aggiunto, «il Campo largo sardo è diviso su tutto: sulle commissioni, sui voti in Aula, sulla Finanziaria. E vediamo una grande distanza tra la Giunta e il Consiglio». La realtà «è che, dopo due anni e mezzo, il cartello elettorale che ha vinto le elezioni non ha ancora iniziato a produrre leggi strutturali per cercare di invertire il piano inclinato in cui sta purtroppo scivolando la Sardegna. Noi nel frattempo continuiamo a fare proposte, e a dire che se non sono in grado di governare forse è meglio che si inizi a pensare a chi può farlo».

Mappa del potere

Intanto, mentre il tempo scorre, c’è da completare la mappa del potere in Aula. A questo sarà dedicata in parte la prossima seduta: alla rielezione di due vicepresidenti dell’Assemblea, di tre questori e di quattro segretari. Nomine già all’odg nella scorsa seduta ma non fatte per mancanza di accordo. Le trattative proseguono e il Pd non sembra disposto a concedere alcunché al M5S che, avendo perso una presidenza di commissione, è alla ricerca di una qualche forma di compensazione. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA