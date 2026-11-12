Una guardia giurata di Lanusei, Luca Rubiu, 41 anni, è morto sul colpo ieri mattina nello scontro frontale tra la sua Dacia e un autotreno che trasportava bombole, sulla statale 125 tra Bari Sardo e Cardedu. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarlo dalle lamiere dell’auto.

La disgrazia ha suscitato profondo cordoglio in Ogliastra. Luca Rubiu, appassionato di pesca, era figlio di Geppe, celebre ex calciatore e allenatore del Lanusei. Anche un cugino di sua madre, nove anni fa, era rimasto vittima di un incidente stradale.

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