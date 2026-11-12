Serve un «canale di allerta centralizzato».

Con l'allarme bomba arrivato in migliaia di scuole in tutta Italia per due giorni consecutivi, i dirigenti scolastici si sono trovati in prima linea, chiamati a prendere decisioni che coinvolgono centinaia di bambini e ragazzi: evacuare o meno gli istituti? Mandarli a casa o tenerli negli spazi esterni delle scuole e poi farli rientrare ad allarme rientrato? Decisioni che hanno suscitato apprezzamento ma anche, in alcuni casi, critiche e polemiche.

Per questo è proprio da loro che parte la richiesta al governo: va rivisto il sistema di allertamento e va trovata una linea comune, per evitare una eterogeneità di scelte. I dirigenti scolastici, pur plaudendo al protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme, chiedono dunque che «la sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo».

Non solo: chiedono al ministero di viale Trastevere di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, «per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori».

Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono infatti gestite centralmente dal ministero dell'Istruzione. «Quanto accaduto - ragiona il presidente dei presidi di Anp, Antonello Giannelli - ci costringe anche a riconoscere che il mondo interconnesso in cui viviamo ha le sue fragilità e che la libertà di cui godiamo nei Paesi occidentali può essere sfruttata da malintenzionati per seminare paura con un semplice messaggio di posta elettronica. Non per questo dobbiamo rinunciarvi. La responsabilità impone adesso di guardare con lucidità ai punti deboli del sistema».

Per i presidi peraltro, queste giornate hanno mostrato l'importanza delle esercitazioni per le emergenze.

Attilio Fratta, presidente dell'altro sindacato di presidi, DirigentiScuola, punta l'attenzione «sulle pressioni che quotidianamente un dirigente scolastico si trova ad affrontare e le enormi responsabilità che deve assumersi in tempi rapidi e senza supporti concreti».