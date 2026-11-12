«Non negare la realtà ai bambini ma non renderla più minacciosa di quanto gli eventi reali non dicano». È questo il consiglio che lo psicologo dell'emergenza Massimiliano Di Carlo, referente del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi rivolge ai genitori di fronte agli allarmi bomba nelle scuole degli ultimi due giorni.

«I bambini hanno le risorse per comprendere quello che sta succedendo», spiega Di Carlo. Tuttavia, «è bene riflettere su quanto parlare dell'argomento sia un reale bisogno dei bambini e quanto invece non sia una proiezione di noi genitori». È probabile, infatti, che molti abbiano già superato l'evento. «In qualcuno, invece, potrebbe aver lasciato traccia, che potrebbe manifestarsi in molti modi: qualche bambino potrebbe tornare a parlare dell'argomento, anche con ironia, in qualcun altro potrebbe comparire irrequietezza, alcuni potrebbero manifestarlo nei disegni, altri con notti disturbate. L'importante è che i genitori si pongano come un riferimento stabile, un porto sicuro a cui loro sanno di poter tornare».

La situazione potrebbe cambiare se gli eventi dovessero continuare a ripetersi. «Una presunta minaccia che si reitera crea un’attivazione costante che non dà il tempo di tornare a una situazione di equilibrio e tranquillità», continua lo psicologo. «Ciascun bambino risponde a modo suo, ma conosciamo i nostri figli e possiamo notare i segni di un disagio». In alcuni casi, potrebbe succedere che il bambino sia restio a tornare a scuola, «è come in un rapporto: se è forte, una lite non lo mette in discussione. Ma se il rapporto non è stabile o le liti si ripetono, può iniziare a scricchiolare», spiega Di Carlo con una similitudine. «In un bambino che vive la scuola con una dose di ansia o preoccupazione, questi eventi, specie se ripetuti, possono amplificare il disagio». Sullo sfondo, i genitori, chiamati a gestire questa situazione di instabilità e incertezza. «Dobbiamo essere consapevoli che il rischio zero non esiste e mettere in atto le strategie per ridurre l'impatto. Come genitori, dobbiamo sforzarci di essere lo strumento di regolazione emotiva dei nostri figli senza anticipare loro le nostre preoccupazioni. Aiutarli, ma senza amplificare la loro emotività».

RIPRODUZIONE RISERVATA