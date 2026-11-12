Un’auto che sopraggiunge a forte velocità, pochi istanti dopo un boato secco e subito dopo gli spari. È quanto si vedrebbe, ma soprattutto si sentirebbe, in un video recuperato dai carabinieri del Nucleo investigativo e ora in mano alla Procura che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire cosa sia accaduto martedì pomeriggio in via Bassi a Elmas. Immagini e audio sono al vaglio del pm Emanuele Secci che le starebbe usando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda: il presunto tentativo di investimento, lo schianto contro il muretto di cinta e le tre fucilate. Un riscontro oggettivo che si aggiunge agli accertamenti già svolti dai militari.

L’inchiesta

Intanto l’inchiesta entra nel vivo. Oggi, davanti al gip del Tribunale di Cagliari, Alessio Trogu, si terranno gli interrogatori di garanzia e le convalide di due dei tre giovani arrestati, tutti accusati di tentato omicidio. Giorgio Argiolas, 26 anni, è in carcere a Uta dalle ore successive alla sparatoria ed è difeso dall’avvocato Luca Sannio: secondo gli inquirenti è lui ad aver esploso i colpi di fucile, sostenendo di voler difendere il fratello minore Leonardo. Mattia Secci, 25 anni, ricoverato al Brotzu con una grave ferita al viso provocata dai pallini che lo hanno raggiunto alla testa, si trova agli arresti domiciliari in ospedale è assistito dall’avvocata Donata Cabras. È tenuto sedato per via del dolore, dunque nel suo caso sia l’interrogatorio che la convalida verranno rimandati sino a quando non sarà nelle corrette condizioni di salute. Simone Lippi, 25 anni di Cagliari, è difeso, invece, dall’avvocata Antonella Giua Marassi. Per lui il pm Secci ha disposto il carcere, ma è stato ricoverato al Brotzu per una ferita al braccio, non si sa se provocata dai pallini o dai vetri del cristallo infranto. Per i carabinieri ci sarebbe stato lui al volante del Suv che avrebbe cercato di travolgere il giovane di Elmas.

Telefonini sequestrati

Il quadro tracciato finora dagli investigatori ipotizza di una spedizione punitiva nata da una rivalità per una ragazza. Nei giorni precedenti la tensione era salita con messaggi incrociati e minacce, fino a esplodere martedì. Verso le 15 Leonardo, 25 anni di Elmas, stava chiacchierando con il cugino davanti alla sua abitazione, al civico 19 di via Bassi, quando una Volkswagen T-Cross guidata da Lippi, con a bordo Secci, avrebbe tentato di investirlo. L’auto ha invece travolto il cugino, ferendolo in modo non grave, prima di schiantarsi sul muretto esterno della villetta degli Argiolas. Scattati gli arresti per tentato omicidio, i carabinieri hanno sequestrato anche i telefonini: saranno dunque i messaggi a chiarire il presunto movente. Ma gli investigatori sono cauti sul fatto che Giorgio, sentito il rumore dell’impatto, si sarebbe precipitato fuori col fucile calibro 22 caricato a pallini, regolarmente detenuto per le battute di caccia, e da distanza ravvicinata, dal muretto, avrebbe sparato tre colpi. Gli inquirenti vogliono capire, proprio analizzando il video, se i tempi coincidano con l’ipotesi che Argiolas, accortosi del fratello in pericolo, sia andato a prendere il fucile per difenderlo, sparano e colpendo Secci al volto e Lippi di striscio. L’alternativa sarebbe quella del regolamento di conti, con lo sparatore che sapeva dell’arrivo dell'auto con i rivali e li abbia attesi armato di fucile.

Il dramma

I primi soccorritori intervenuti in località Giliacquas, dove è avvenuta la sparatoria, si sono trovati davanti agli occhi un quadro drammatico. Il tanto sangue perso da Mattia Secci, colpito al volto, ha costretto i sanitari a decidere rapidamente se caricarlo nell’elisoccorso, atterrato in riva alla laguna di Santa Gilla, o lasciarlo in ambulanza per un trasporto via terra. Alla fine la seconda scelta è parsa più sicura, con un trasferimento d’urgenza in codice rosso al Brotzu e il ricovero in Rianimazione. Per fortuna del ferito i pallini sparati dal fucile da caccia non avrebbero oltrepassato le ossa craniche, risparmiando il cervello. Nonostante sia stato svegliato dal coma indotto, le sue condizioni restano comunque delicate, dunque è tenuto sotto stretta osservazione. Nella stanza, oltre ai medici, ci sono anche i carabinieri che lo piantonano.

L’ipotesi investigativa

L’ipotesi investigativa che si starebbe facendo strada nelle ultime ore è che tra i due gruppi di ragazzi ci sia stato un regolamento di conti, proprio collegato alla lite per la ragazza. Nonostante i testimoni abbiano raccontato che Giorgio Argiolas abbia sparato per difendere il fratello minore, gli inquirenti vogliono capire con certezza se, dopo le presunte minacce di morte, i giovani non si fossero dati appuntamento e se, il 26enne, non li stesse aspettando armato di fucile. È stato infine escluso del tutto che Secci e Lippi fossero armati, ma sarebbe stato accertato che siano arrivati con l’auto guidando a folle velocità.

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