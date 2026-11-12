Una scuola che si restringe sempre di più, perde alunni, sedi, autonomie, insegnanti e personale di supporto, perde risorse e prospettive per il futuro.

In vista della Giornata mondiale dell’Infanzia, che si celebra il 20 novembre, Save the Children – l’organizzazione internazionale che da oltre un secolo lotta per salvare i bambini a rischio – ha diffuso il rapporto “Scuola liberatutti”, una fotografia allarmante del sistema dell’istruzione in Italia, in cui si investe appena il 4% del Pil, salito al 4,1% nel 2025 grazie alle ingenti risorse arrivate dall’Europa con il Pnrr, che nel 2027 finiranno.

Calo drastico

E la Sardegna soffre particolarmente: negli ultimi dieci anni, a causa del calo demografico, sono state chiuse 91 sedi scolastiche, la quota di 14-19enni che vive in un comune senza scuole superiori si attesta al 63,4% nella provincia Oristano, al 55,2% in quella del Sud Sardegna e al 48,3% a Nuoro.

La scuola primaria ha registrato nell’Isola un calo del 18,3%, e si stima che entro il 2036 ci sarà il 34,7% di bambini in meno nella fascia 5-9 anni nella provincia di Cagliari, fino al -37,6% in quella di Nuoro e del Sud Sardegna, nella fascia d’età 10-14 le variazioni previste vanno da -38,3% a Nuoro al -32,4% di Oristano. I dati più alti in Italia. Negli ultimi anni la dispersione scolastica in Italia è scesa all’8,2%, superando in anticipo l'obiettivo Ue 2030 (meno del 9%). In Sardegna la dispersione è al 13,6% il dato peggiore in Italia insieme alla Sicilia (13,7%).

«Politiche sbagliate»

«Sono dati che certificano il fallimento delle politiche pubbliche nella nostra Isola», sottolinea la segretaria generale della Cgil Sardegna Simona Fanzecco. «Quando un governo nazionale pretende di applicare standard e tagli lineari a una regione che ha le nostre specificità il risultato non può che essere questo. Chiudere le scuole e costringere gli studenti al pendolarismo moltiplica la dispersione scolastica e accelera lo spopolamento». Per questo, anche facendo riferimento al principio di insularità inserito in Costituzione, chiediamo «una deroga speciale ai parametri nazionali che regolano il dimensionamento scolastico, affinché si tenga conto della bassissima densità abitativa, del deficit infrastrutturale e della nostra orografia. Serve poi un piano di investimenti statali e regionali per l'edilizia scolastica, per garantire il tempo pieno, per la stabilizzazione dei docenti e del personale Ata».

Criteri per l’insularità

Per Pier Luigi Ledda, numero uno della Cisl, nei nostri paesi una scuola non è soltanto un servizio: è un punto di riferimento per le famiglie e una ragione in più per continuare a vivere nel proprio territorio. La Sardegna ha bisogno di criteri che riconoscano l’insularità, le distanze e le difficoltà delle aree interne. La scuola deve essere una priorità del Patto per lo sviluppo, il lavoro e le competenze che vogliamo costruire in Sardegna».

Dice Fulvia Murru, segretaria regionale della Uil: «Nei piccoli comuni dell’entroterra sardo e nelle zone periferiche mal collegate, quando chiude una scuola sono gli studenti a fare più strada. E per chi deve iscriversi alle superiori, anche la scelta dell’indirizzo può dipendere dall’orario di un pullman. Il peso di questi spostamenti ricade sulle famiglie. Quando le corse mancano o gli orari non coincidono, i genitori devono usare l’auto, fare i conti con il caro carburante e riorganizzare gli orari di lavoro. I tagli previsti dal disegno di legge di bilancio 2027 vanno cancellati. Parliamo di quasi 7mila posti tra docenti e personale Ata in tutta Italia. Il calo degli iscritti offre la possibilità di avere classi meno numerose e di seguire meglio chi è in difficoltà. In Sardegna, nel 2025, l’abbandono scolastico precoce era al 13,6%, contro l’8,2% della media italiana. Quando le assenze cominciano ad accumularsi, serve una scuola che abbia il personale e il tempo per capire che cosa succede e intervenire».

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