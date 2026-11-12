Una fascia rossa attraversa la locandina di quello che sarebbe dovuto essere un fine settimana di festa, musica e convivialità lungo le sponde della laguna di Santa Gilla. «Evento annullato per rispetto e sensibilità nei confronti della comunità di Elmas e di Giliacquas»: poche parole, nette, che fotografano meglio di qualsiasi cronaca il clima sospeso che si respira in paese dopo i drammatici fatti di via Bassi.

La macchina organizzativa de “L’estate di San Martino”, prevista per sabato e domenica con il patrocinio del Comune e della Pro Loco, era pronta. Sul piatto c’erano dodici proposte di cucina di strada, degustazioni di vini locali, artigianato, presentazioni di libri, animazione per i più piccoli e i dj set affidati a Nick Tixi, Marco Cabras, Manu Marascia, Courious & Sasha, insieme a Claudio Ara. Tutto per celebrare la tradizione secondo cui, a San Martino, “ogni mosto diventa vino”.

Ma di fronte al dolore che ha colpito il quartiere, gli organizzatori e gli artisti coinvolti hanno scelto di fare un passo indietro: «Ci sono momenti in cui è necessario fermarsi», si legge nella nota diffusa sui social per comunicare lo stop alla manifestazione. Una decisione maturata nella consapevolezza che, quando una comunità viene ferita così da vicino, lo spettacolo non può e non deve continuare a ogni costo. Dietro l’annullamento ci sono anche sacrifici logistici ed economici per espositori e produttori, messi senza esitazione in secondo piano rispetto alla tenuta umana del paese.

La risposta dei cittadini di Elmas è stata unanime. Nessun rammarico per la festa saltata, nessun brusio di disappunto: solo l’approvazione silenziosa di chi sente il bisogno di raccogliersi, lontano dal clamore mediatico e dalle ricostruzioni dei giorni scorsi. Il silenzio in cui si è chiusa la comunità non è indifferenza ma una forma di pudore collettivo e di vicinanza.

Così, questo fine settimana, i calici a Giliacquas resteranno vuoti e le casse spente. Elmas si ferma, scegliendo la discrezione come unica risposta possibile al dolore, e rimanda il tempo della festa a quando il paese avrà ritrovato la serenità per tornare a brindare insieme.