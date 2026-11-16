È ancora un work in progress il lavoro del tavolo del programma del campo progressista sul fronte fiscale. La riunione online a partire dalle 15 di ieri è servita, di fatto, per un primo confronto tecnico tra varie proposte che non ha sciolto, però, il nodo della patrimoniale.

Al tavolo virtuale, tra gli altri, il dem Antonio Misiani, per M5s Riccardo Ricciardi e Mario Turco, Marco Grimaldi e Lorenzo Fioramonti di Avs, la senatrice Raffaella Paita di Iv, Ernesto Maria Ruffini per Più Uno, per +Europa Riccardo Magi e Benedetto della Vedova e il centrista Bruno Tabacci. Oggi è previsto un nuovo incontro alle 13. Di fatto, viene raccontato da alcuni partecipanti, la riunione ha visto mettere sul piatto diverse proposte oltre a quella presentata da tempo da Avs.

Ma se spiragli di accordo ci sono - viene riferito - questi sarebbero solo su una maggiore progressività dell'Irpef, spinta sempre da Avs. Sulla tassa sui “super ricchi" invece le distanze, al momento, restano. Avs porta avanti il modello proposto da Oxfam di colpire i patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro, con aliquote progressive dal 1,7% fino al 3,5% per le grandi ricchezze.

Un’ipotesi che vede l'apertura dei dem, che proporrebbe, però, di aumentare, di molto, la soglia patrimoniale oltre la quale parte la tassazione. Più dubbiosi M5s, Iv, +Europa e gli altri soggetti dell'area di centro. I pentastellati, però, avrebbero portato al tavolo, come anticipato da Giuseppe Conte dalla Puglia, due proposte più incentrate sulle rendite e i profitti: una maggiore tassazione della ricchezza finanziaria superiore ad una certa soglia, oltre il 1 milione (agendo sull'imposta di bollo e rendendola più progressiva) e di colpire i profitti finanziari netti delle operazioni speculative ad alta frequenza, sempre superiori ad una certa soglia.

«Stiamo lavorando - ha ribadito la segretaria dem Elly Schlein, interpellata sullo stato dell'arte a margine di un convegno - e sono fiduciosa che si possa trovare una sintesi su tutto a partire dalle tante proposte che abbiamo già condiviso in Parlamento».