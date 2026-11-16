Una giornata di lutto, dopo una notte di profonda tristezza a Guspini, i cui abitanti sono molto colpiti per la morte di Massimiliano Montis, di 48 anni, vittima di un incidente stradale nella serata di domenica. Il vuoto lasciato nella comunità per un concittadino molto conosciuto ha scandito la giornata dopo la tragedia all’incrocio tra la Statale 126 e via XXV Aprile, dove l’auto Suzuki di Montis si è ribaltata su un lato uccidendo il conducente. Illeso invece il figlio ventenne. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la Suzuki ha sbandato: le ruote hanno colpito il marciapiede causando il ribaltamento su un fianco e il mezzo è poi finito su un palo della linea elettrica.l luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 di Pabillonis, i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e i carabinieri. Il ragazzo è uscito da solo dalle lamiere, le stesse sulle quali hanno lavorato i pompieri per estrarre il padre. Un intervento complesso, al termine del quale è arrivata la conferma che per lui non c’era nulla da fare.

Il cordoglio

La notizia ha gettato nello sconforto la cittadinanza, nell’incrocio in cui è accaduto l’incidente sono arrivati anche il sindaco Marco Pala e il consigliere comunale Filippo Usai. Massimiliano Montis, che tutti chiamavano Massimo, era una uomo mite, che nel tempo era riuscito a costruire una fitta rete di affetti. Lascia quattro figli, tra cui una ragazza che lavora nel Nord Italia e che sta ora rientrando a Guspini per dare l'ultimo saluto al padre. Montis collaborava con una rivendita di auto usate a poca distanza dal luogo dello schianto, il destino ha voluto che la tragedia si consumasse proprio lungo la strada che percorreva quotidianamente. Il lutto ha colpito duramente il paese anche in considerazione del profondo legame della famiglia Montis con la comunità guspinese: i suoi genitori, Sergio e Ines, hanno lavorato per oltre quarant’anni nel Municipio e a loro facevano riferimento generazioni di residenti. Il padre della vittima era considerato anche la memoria storica del paese per via della sua vastissima collezione di fotografie d’epoca di Guspini, spesso utilizzate per allestire mostre sulla storia recente del paese.

L’incredulità

Ieri la comunità si è risvegliata avvolta nel silenzio. I cittadini usciti presto per recarsi al lavoro si sono fermati in bar e panifici commentando sottovoce l'accaduto. Lo stesso sentimento di raccoglimento si è respirato tra i fedeli nel corso della prima messa mattutina nella chiesa di San Nicolò. Da quando si è diffusa la notizia della tragedia stradale, numerosissimi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo i parenti, da parte degli amici di sempre e di chi, pur non conoscendo personalmente Massimiliano Montis, è rimasto scosso da questa disgrazia. I funerali si svolgeranno giovedì nella chiesa parrocchiale di San Nicolò, alle 15.

Statale 197

Un altro incidente è accaduto ieri pomeriggio sulla Statale 197 tra San Gavino e Guspini, al chilometro 3 e 700. Tre i feriti trasportati all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” dal 118, con codice giallo e quindi non in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo.

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