WASHINGTON. La campagna a sostegno di Jensen Huang, travolto dallo scandalo delle relazioni extraconiugali, arruola il nome più illustre: Donald Trump. «Non è una cattiva idea, non mi dispiacerebbe affatto vederlo tornare», ha commentato il presidente Usa, a proposito del reintegro di Mr. Nvidia alla guida del colosso dei microchip per l’Ai. Un'ipotesi riportata dal Financial Times («sta valutando un ritorn» e «ne ha discusso con persone di fiducia») che si basa anche sul crescente slancio delle oltre 175mila firme raccolte dalla petizione “Stand With Jensen” (Stiamo con Jensen), lanciata dai guru della Silicon Valley e spostata in pieno da Elon Musk. Una mobilitazione a cui Sam Altman, il patron di OpenAI, tra le startup Usa di punta dell'intelligenza artificiale, ha dato una sua spiegazione: «È da tempo un mio eroe, gli eroi hanno difetti. Sono grato per l'azienda che ha costruito. Provo una forte empatia personale per una situazione come questa. Ricordo com'era, anche se sembra un'eternità fa», ha detto Altman a un evento di Semafor. Tuttavia, a dispetto delle pressioni, il board della compagnia «non sta valutando» il ritorno di Huang alla carica alla vigilia della presentazione della trimestrale di Nvidia (altro tonfo al Nasdaq, -4%).

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