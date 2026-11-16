La cooperativa di pesca “San Salvatore” con sede legale a Cabras e il suo presidente Eugenio Sanna sono stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire al ministero della Difesa 327.907,80 euro oltre spese e interessi. La vicenda nasce e si sviluppa ad opera della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Oristano che segnala alla Procura della Corte che la San Salvatore «aveva ottenuto dal Ministero dal 2015 al 2020 contributi pari a 327.907 euro attraverso dichiarazioni giudicate false che in quanto tali avevano arrecato un danno erariale».

Gli aiuti nascono da una legge votata per venire incontro ai pescherecci ai quali viene impedita la pesca nei periodi in cui il tratto di mare circostante il Poligono di Capo Frasca viene riservato alle esercitazioni militari. Per gli armatori gli aiuti agevolano le imprese che svolgono professionalmente le attività di pesca. Le imprese presentano le richieste e i documenti, l’Esercito comunica al Comune di Cabras gli importi spettanti a ogni singolo dipendente/socio che arrivano direttamente all’armatore delle imbarcazioni.

Tutto fila liscio finché la Finanza non mette mano alla “San Salvatore” e rileva 4 tipologie relative a imbarcazioni prive dei requisiti per accedere agli aiuti. La Corte sposa la tesi della Procura e addebita al presidente della Coop «di aver posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere degli indennizzi nonostante non ne ricorressero i presupposti». Mancherebbe la prova circa lo svolgimento professionale dell’attività da parte delle imbarcazioni, requisito cardine per ottenere gli indennizzi che, sommato ad altri elementi, porta i giudici a confermare il dolo. ( a. m. )

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