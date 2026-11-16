Lima. «Grazie Perù, mi sono sentito a casa. Che Dio ti benedica». Sono le parole di Leone XIV, commosso e felice, al termine della Messa nella spianata di Las Palmas, nella capitale del suo Perù, ultima funzione del giorno finale di una visita che in Sud America tutti definiscono storica, per il suo impatto religioso, sociale, ma anche politico.

Il Pontefice è stato accolto ovunque da una marea di gente entusiasta: si stima che abbia incontrato circa 15 milioni di persone in 11 giorni, toccando dieci città di tre Paesi, Uruguay, Argentina e Perù. Una missione, sin dal primo momento, sulle orme del suo predecessore, Papa Francesco, primo papa sudamericano della storia. Anche la funzione di ieri, quella del commiato, davanti a un milione e mezzo di persone, si è svolta nella spianata de Las Palmas, dove Francesco tenne una messa uguale, ma nel gennaio del 2018. Malgrado le alte temperature, spesso oltre i 30 gradi, e le grandi alture - ha celebrato messa sulle Ande, a oltre 3000 metri - Prevost ha superato ogni difficoltà in perfetta forma fisica. Un dato non scontato se si pensa che poco più di un mese fa venne sottoposto a una operazione al polmone, con l'asportazione di un tumore. Unico “guaio”: durante un bagno di folla è stato colpito in faccia da un rosario, ma senza conseguenze.

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