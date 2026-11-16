Aden. La guerra in Yemen si sposta attorno allo strategico porto meridionale di Aden e segna una svolta cruciale non solo per le sorti del conflitto ma per gli equilibri regionali e globali: dopo un mese e mezzo di controffensiva sostenuta dall'Arabia Saudita, le forze lealiste si sono ritirate dallo stretto di Bab al Mandeb, all’imbocco del mar Rosso, e gli Houthi filo-iraniani, che ora ne rivendicano il pieno controllo, premono nella regione di Lahj, a circa 60 chilometri da Aden, sede del governo filo-saudita, riconosciuto dalla comunità internazionale.

Aden non è mai caduta del tutto in mano agli Houthi, che nel 2015 erano arrivati a controllarne ampie zone prima di essere respinti. Da quando hanno annunciato di aver preso lo stretto di Bab al Mandeb, a settembre, gli insorti assicurano comunque di voler colpire solo le navi saudite. Il ritiro dalla zona dello stretto è stato annunciato domenica dalle “Forze armate del sud”, lo schieramento lealista del meridione a lungo sostenuto dagli Emirati arabi uniti, come un ridispiegamento dall'aeroporto di Dhubab e dall'area dello stretto, per difendere Aden. Le unità si sono riposizionate verso al Madariba e Ras al Ara, nella regione di Lahj, dove gli Houthi stanno ammassando uomini. Fonti militari houthi affermano di aver occupato le zone evacuate per oltre 150 chilometri, da Dhubab fino ai pressi di Khor Omeira. La controffensiva "Alba dello Yemen", lanciata il 5 ottobre con il sostegno di Riad, aveva ripreso Dhubab senza allontanare gli insorti dallo stretto.