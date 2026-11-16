Palermo. L'ennesimo colpo di scena nelle indagini sulla strage di via d'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino lo comunica la stessa Procura di Caltanissetta che, da anni, cerca di fare luce sui tanti punti mai chiariti dell'attentato del 1992 al magistrato e alla sua scorta. I pm hanno chiesto l'arresto dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio. Il gip, però, ha rigettato l'istanza. Un no a cui è seguito l'appello dell'ufficio inquirente che ha fatto ricorso al tribunale del Riesame.

Il rapporto con La Barbera

L’interrogatorio del superpoliziotto raggiunto ieri da un avviso di garanzia è stato fissato al primo dicembre. Nei giorni scorsi la Procura aveva disposto perquisizioni nella sua abitazione e nei luoghi nella disponibilità di suoi collaboratori coinvolti nell'indagine. L'inchiesta a carico di De Gennaro dura ormai da tre anni e nasce dagli accertamenti sulla scomparsa dell'agenda rossa del magistrato, documento che, secondo i magistrati, sarebbe stato nelle mani dell'ex capo della Squadra Mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera. Le rivelazioni di un testimone hanno indotto i pm a scavare nel rapporto tra l'ex capo della polizia e il collega, rapporto nato nel 1989 con l'arresto del pentito Salvatore Contorno, altra vicenda oscura. La Barbera e De Gennaro avrebbero condiviso segreti scottanti (come la storia di Contorno e la sorte dell'agenda rossa): De Gennaro avrebbe fatto assumere la figlia di La Barbera ai Servizi.

I documenti distrutti

«I reati contestati – scrivono i magistrati di Caltanissetta – riguardano il depistaggio “dichiarativo” in concorso fra Giovanni De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) per avere indotto Salvatore Contorno (storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia) a non rendere dichiarazioni alla Procura, dichiarazioni che, infatti, il Contorno rifiutava di rendere». L'ex capo della polizia, finito sotto inchiesta dopo alcuni anonimi con l'accusa di aver armato Contorno e di averlo usato per trovare Totò Riina, insieme a Donatella Peruzzi (funzionario in servizio al Dis) e Massimo Carnicelli, avrebbe nascosto «documentazione sia cartacea che informatica, spostandola dal luogo in cui si trovava (e affidandone parte al marito della Peruzzi)». Dalle ulteriori indagini sarebbe, inoltre, emerso che De Gennaro e la Peruzzi avrebbero successivamente distrutto altre carte in loro possesso.

I domiciliari negati

Per la Procura c'è abbastanza per chiedere i domiciliari per l'ex superpoliziotto. Ma il gip non ritiene che l'eventuale depistaggio posto in essere sia collegato alla scomparsa dell'agenda di Borsellino: le preoccupazioni manifestate da De Gennaro avrebbero riguardato altre vicende. Come la storia di Contorno: da qui il no all'arresto.

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