Trattori fermi intorno alla piazza. Davanti al Municipio, un centinaio di allevatori in ginocchio, tra cui tanti giovani con un futuro incerto, facce cupe e preoccupate. E non sono mancati i cartelloni con su scritto frasi forti: «Arborea non si piega, ma non può farcela da sola», «Meno litri di latte in stalla e più costi di produzione: i conti non tornano». Ma è l’appello di Eleonora Colombari, appena 22 anni, la più giovane allevatrice presente, a riassumere ciò che sta accadendo ad Arborea, uno dei territori più importanti della Sardegna per l’allevamento bovino da latte: «Vorrei lavorare con serenità, non fare fatica ad arrivare a fine mese».

Il sit-in

Ieri il settore produttivo di Arborea ha alzato la voce per il caro bollette e gasolio, per il rincaro delle materie prime e per la produzione del latte in forte calo a causa delle alte temperature di quest’estate. Simbolicamente cento operatori hanno restituito le chiavi delle loro aziende alla sindaca Manuela Pintus, in prima linea per sostenere la categoria. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti Oristano.

Lo sfogo

Il presidente della Coldiretti di Arborea, Giancarlo Capraro: «Arborea ha bisogno di interventi emergenziali e strutturali. La calura ha fortemente influito negativamente sulla redditività delle aziende: gli animali sono andati sotto stress. Sono necessari interventi strutturali. Auspichiamo, attraverso interventi volti all’innovazione tecnologica, di poter dotare gli animali di impianti di raffreddamento e di poter mitigare gli effetti del clima». Serena Lasi, 46 anni, e Ilaria Cenghialta, 49: «Rispetto allo scorso anno, abbiamo prodotto anche sette quintali in meno di latte al giorno». Giulia Schirru e Angelo Collura, fidanzati: «Passiamo la nostra giornata in stalla, ma con i rincari e i problemi legati al caldo non è più possibile andare avanti».

La Coldiretti

Il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò: «Chi aveva già ammodernato le stalle è riuscito a contenere il calo, ma con le bollette più alte fatica a recuperare quanto ha investito. Chi non aveva le risorse per adeguare le strutture ha subito perdite più pesanti e si è ritrovato con meno ricavi proprio mentre aumentavano i costi di gasolio, energia e concimi. Chiediamo che i sostegni arrivino subito». «Parliamo di un sistema Arborea che genera oltre 400 milioni di euro di valore della produzione ogni anno ed è una realtà che ha un peso nell’economia di tutta la Sardegna e che deve poter tornare a investire - sottolinea il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba – Un master plan straordinario per Arborea contro i rincari può dare alle aziende il sollievo necessario per superare questa fase. Il piano può intervenire nel breve periodo a rafforzare la competitività della filiera. Su queste priorità chiediamo alla Regione di lavorare insieme alle imprese e alle istituzioni». A fine mattinata è arrivato l’assessore regionale dell’Agricoltura Franceso Agus che ha rassicurato gli allevatori sull’impegno della Regione a sostenere le aziende del territorio. Coldiretti Oristano considera questa disponibilità un primo passo.