Flavio Cobolli lotta, infiamma il pubblico, ma alla fine deve cedere il passo a Daniil Medvedev, che conquista 7-6(4), 6-3 il secondo match di giornata dell'Ivan Lendl Group.

Ci si attendeva una sfida equilibrata e così è stata. A confronto il russo numero 5 del mondo e l'italiano numero 6: tra i due, 140 punti di differenza. Il 24enne nato a Firenze, ma romano e romanista, si è presentato al suo debutto nel "torneo dei maestri", in una Inalpi Arena trepidante, con viso teso e concentrazione al massimo. Dall'altra parte della rete, il 30enne di Mosca, vasta esperienza e con in bacheca il titolo di Maestro nel 2020 e una finale persa contro Zverev 365 giorni dopo. Nel primo set Cobolli salva cinque palle break: due dal 15-40 nel quarto gioco e addirittura tre consecutive nell'ottavo, quando l'azzurro si rialza e, alla seconda palla utile, firma il 4-4. Si va al tiebreak, con Medvedev sempre avanti. Un doppio fallo del russo rimette l'italiano on serve sul 4-5, ma Medvedev non si scompone e conquista il parziale per 7 punti a 4. Gioco a zero nei primi due giochi del secondo set, poi si gioca di più, ma nei game con Medvedev al servizio Cobolli trova solo 3 punti. Dal 3-3, l'italiano cede gli ultimi due turni a disposizione, per 6-3 finale.

Alcaraz sul velluto

Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 3 al mondo e chiaro favorito del girone, ha regolato con un doppio 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe (8 Atp), che non è mai riuscito a impensierire il suo avversario, giunto a Torino con la non nascosta ambizione di conquistare per la prima volta il torneo, dopo la finale persa lo scorso anno in due combattutissimi set contro Jannik Sinner (7-6, 7-5).

Doppio

La giornata si era aperta con l'esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel Mark Woodforde Group. Un esordio con sconfitta per il doppio italiano (all'ultimo torneo insieme), sconfitto 6-4, 6-4 dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos (finalisti nel 2023). Poi, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz si sono sbarazzati con un netto 6-1, 6-3 dello statunitense Christian Harrison e del britannico Neal Skupski.