Settantuno anatre mute sacrificate per fermare un virus che rischia di contagiare i fenicotteri. Quattro anni dopo, l'incubo dell'influenza aviaria torna a Cagliari, ancora all’interno del polmone verde di Monte Urpinu, e lascia dietro di sé le voliere vuote e un nuovo caso destinato a far discutere. Questa volta non c’è stata una strage indiscriminata di uccelli: gli abbattimenti hanno riguardato soltanto gli animali ospitati nelle strutture interessate dal focolaio. E, a differenza di quattro anni fa, il parco rimane aperto alle visite: almeno la parte (più estesa) non interessata dalle voliere. Ma il bilancio resta comunque pesante. Il Comune ha tentato fino all'ultimo di evitare quella decisione, proponendo anche un piano sanitario alternativo a proprie spese. La Asl, però, non ha lasciato margini: il virus riscontrato è altamente contagioso e le norme europee impongono di eliminarne rapidamente il focolaio. In gioco c’è la sopravvivenza di migliaia di uccelli, soprattutto i fenicotteri, che popolano Molentargius e Santa Gilla.

Il focolaio

L'allarme è scattato sabato scorso quando nelle voliere sono stati trovati diversi uccelli morti. Gli esami dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna hanno confermato la presenza dell'influenza aviaria ad «alta patogenicità», una forma particolarmente virulenta, capace di diffondersi rapidamente attraverso le secrezioni respiratorie e le feci degli animali infetti. Il rischio maggiore è la contaminazione dell'ambiente circostante. Il Comune ha cercato fino all'ultimo di scongiurare gli abbattimenti. Dopo la comunicazione della Asl del 13 novembre, l'amministrazione ha presentato un protocollo sanitario alternativo, dichiarandosi disponibile a sostenerne interamente i costi. Ma nell'incontro tecnico di sabato 14 novembre i veterinari hanno escluso questa possibilità. «Abbiamo valutato ogni possibile strada percorribile», spiegano il sindaco Massimo Zedda e l'assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. «La normativa europea era tuttavia chiara e obbligatoria». L'amministrazione sottolinea, però, di essere riuscita a evitare un abbattimento generalizzato: nessun intervento interesserà infatti i pavoni e gli altri uccelli che vivono liberamente nel parco.

I rischi

A spiegare la gravità della situazione è Bianca Falchi, dirigente veterinaria responsabile del Servizio Sanità Animale della Asl di Cagliari. «Le analisi di laboratorio effettuate sui volatili rinvenuti morti hanno evidenziato la presenza di un virus altamente patogeno, caratterizzato da un'elevata capacità di diffusione. L'obiettivo dell'intervento non è l'abbattimento degli animali ma l'interruzione della catena di trasmissione del virus», precisa la dirigente. Secondo la veterinaria, le evidenze scientifiche e le disposizioni europee non consentono di sostituire gli abbattimenti con il semplice monitoraggio sanitario.

Polemiche

Una spiegazione che non convince Roberto Corona, della Lav Cagliari: «La nostra soluzione è sempre la stessa, cioè la quarantena». Secondo gli animalisti, dietro le misure di eradicazione del virus ci sarebbe soprattutto la necessità di «proteggere gli allevamenti avicoli dell’hinterland. Si parla dei fenicotteri, ma la preoccupazione è che il virus possa raggiungere gli allevamenti».

Ma la polemica investe anche le responsabilità politiche e amministrative. Giuseppe Farris (CiviCa 2024) richiama il precedente del 2022: «Cambiano i sindaci e le maggioranze, torna l’aviaria e si abbattono nuovamente gli animali», dice. Il punto, secondo il consigliere di opposizione è capire che cosa sia stato fatto nel frattempo. «Sono state eliminate le condizioni che potevano favorire il contagio? Sono state adeguate le voliere? Sono stati introdotti protocolli di biosicurezza efficaci?». Ritrovarsi dopo quattro anni nella stessa situazione «non può essere considerato un fatto da archiviare con un comunicato stampa», dice ancora.

Interrogativi che Pierluigi Mannino (FdI) rilancia in un’interrogazione urgente per fare luce sulla gestione del parco. «Dobbiamo sapere se le strutture fossero conformi alle norme di biosicurezza e quale futuro sia previsto per l’area faunistica». La polemica è appena cominciata.