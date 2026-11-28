Nel 2025 un dipendente sardo ha guadagnato in media 19.073 euro, contro i 25.176 della media nazionale: circa 6.100 euro in meno. Una differenza che ogni anno costa ai sardi tra 1,75 e 2,45 miliardi di euro l’anno di mancato reddito.

I dati emergono dal report “Le retribuzioni in Sardegna: una crescita che non colma i divari”, presentato dal Centro Studi di Confindustria Sardegna.

L’analisi prende spunto dagli ultimi numeri sulle retribuzioni dell’Isola, cresciute del 4,3%, contro il 2,8% nazionale, percentuale che ha permesso alla Sardegna di passare dal diciassettesimo al sedicesimo posto tra le regioni, superando la Puglia. Al netto dell’inflazione, però, l’aumento reale è di “solo” il 2,6%. Inoltre, guardando agli anni precedenti, il gap con il resto d’Italia, pur essendo sceso dal 25,3% al 24,2%, rimane pesante.

Rispetto al 2008 – evidenzia Confindustria Sardegna – le retribuzioni nell’Isola sono salite del 23,4%, mentre i prezzi sono cresciuti del 37,6%, con il potere d'acquisto che è calato del 10,3%. E «in un’economia sana il potere d’acquisto delle retribuzioni aumenta, non diminuisce», sottolinea il direttore del Centro Studi di Confindustria Sardegna, Andrea Porcu.

Il divario riguarda anche l’interno dell’Isola. Ben 335 comuni su 377, l’88,9%, sono infatti sotto la media regionale dei redditi da lavoro dipendente. Cagliari, con 26.119 euro per percettore, è l'unico comune sopra la media italiana, seguita da Elmas (23.752) e Selargius (23.041). Nei 131 comuni con meno di mille abitanti il reddito medio è di 17.995 euro, il 16,7% in meno rispetto a quelli analoghi del resto d'Italia.

Ci sono però eccezioni. Nei Comuni “balneari” tra 10 e 50mila abitanti i valori superano il riferimento nazionale del 6,4%. E in quelli a forte vocazione industriale la media è di 32.371 euro, con il picco di Sarroch a 44.522.

Lo studio fa anche il confronto con le altre isole europee: alle Baleari, in Corsica e a Creta il divario tra le retribuzioni dei lavoratori e quello del resto del Paese di riferimento – Spagna, Francia e Grecia – è più contenuto. «Il confronto europeo delle retribuzioni della Sardegna – commenta Porcu – si rivela impietoso, ma soprattutto dimostra che il problema non è l’insularità in sé, ma come questa viene gestita. Non solo le Baleari, la Corsica o Creta, ma anche le regioni ultra-periferiche di Spagna e Portogallo hanno un gap con la media nazionale più contenuto del nostro. È da tempo che chiediamo l’operatività del principio dell’insularità, ma a oggi rileviamo valori negativi su tutti gli indicatori con cui ci confrontiamo con le altre isole europee. Siamo sicuri che non stiamo sbagliando qualcosa noi sardi?».

Confindustria Sardegna avanza anche proposte per invertire la tendenza: «La media regionale - conclude Porcu - non basta a descrivere la Sardegna. I confronti tra territori simili mostrano dove il tessuto produttivo riesce a sostenere retribuzioni più alte e dove il ritardo permane. Per ridurre le distanze occorre ampliare l’accesso al lavoro qualificato, rafforzare i legami economici fra i poli e il resto dell’isola, attuare politiche di sviluppo industriale che siano in grado di sostenere la continuità del lavoro e della produzione di reddito».