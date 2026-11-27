Anche nella giornata di venerdì la Borsa di Milano prosegue il suo recupero, dopo i recenti scossoni che hanno segnato il mondo dell’AI, e si piazza di nuovo in testa ai listini del Vecchio Continente con un guadagno dell’1,9%.

Gli indici continuano così a cavalcare il rimbalzo dei titoli tecnologici in scia al ritrovato ottimismo del Nasdaq e di tutta Wall Street dove, dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento. A dare una mano anche le Borse asiatiche sostenute dagli impegni del Consiglio di stato cinese (che nella Repubblica popolare esercita il potere esecutivo) a sostegno del mercato azionario, con la conseguente corsa degli indici in tutta la regione Asia-Pacifico.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha riconquistato la soglia simbolica dei 49mila punti, sul podio salgono Fincantieri (+5,7%) in scia al contratto da 500 milioni con la Marina militare italiana, UniCredit (+4,3%) all'indomani dell'ultimo via libera regolamentare all'acquisizione di Commerzbank e St (+3,9%) che prosegue il suo rimbalzo assieme al resto del comparto tech. Tra i pochi titoli in affanno Pirelli (-0,3%) e Campari (che alla fine strappa pa parità). Recupera rispetto alla prima parte di seduta Inwit (+0,5%) che prosegue i negoziati con gli operatori per raggiungere un accordo sugli affitti delle torri per la telefonia mobile.

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro si attesta a 1,0937 (da 1,0973 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 174,48 yen (da 174,78), mentre il rapporto dollaro/yen è a 159,54 (da 159,28). Sul fronte dell'energia, arretra del 4,1% a 84,2 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam, mentre fa retromarcia il petrolio: il future gennaio del Wti è in ribasso dell'1,7% a 83,6 dollari al barile e il contratto di pari scadenza per il Brent scambia a 94,5 dollari (-2,3 per cento).

(Unioneonline)

(RADIOCOR) 27-11-26 17:40:44 (0484)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN