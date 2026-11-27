Mentre la Sardegna cresce dello 0,29% ma perde imprese attive, il Nord Sardegna accelera. Nel terzo trimestre 2026 il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio è di +237 imprese, quasi la metà dei 475 dell'intera regione. Il tasso di crescita è dello 0,43%, contro lo 0,29% sardo e lo 0,32% nazionale. Il Nord-Ovest segna +145 imprese (0,45%) e il Nord-Est +92 (0,41%). Questo secondo l'analisi dell'ufficio statistica della Camera di Commercio del Nord Sardegna.

Dietro il saldo ci sono due movimenti che vanno nella stessa direzione. Le iscrizioni salgono a 521, 32 in più dello scorso anno (+6,5%), il dato più alto dal 2021. Le imprese attive sono 46.830 (+388 su un anno, +0,8%) mentre nel resto dell'isola diminuiscono. Gli addetti salgono a 133.138, oltre 2.200 in più, il dato più alto del decennio. Il territorio camerale pesa ormai per il 32,8% delle imprese attive e il 31,6% degli addetti sardi, più del 31,8% e del 31,0% del 2022.

«Sono numeri che ci dicono che il Nord Sardegna ha ritrovato fiducia e capacità di investire», commenta il presidente della Camera di Commercio di Nord Sardegna, Stefano Visconti. «Non è solo una questione di quante imprese nascono, ma di quali. A trainare il saldo sono le società di capitale, con +113 e il tasso più alto, lo 0,67%. Significa imprese più strutturate, più solide, più capaci di stare sul mercato e di creare occupazione».

Sul piano dei settori, rispetto al trimestre precedente guidano alloggio e ristorazione (+31), servizi di supporto (+25) e attività immobiliari (+18). Il commercio è il comparto più colpito (−38). Colpisce l'agricoltura, il primo settore del territorio con 9.089 imprese, che cresce di 9 unità mentre in Sardegna ne perde 211. «Il turismo e i servizi continuano a fare da motore, e il fatto che anche l'agricoltura tenga è un segnale importante per i nostri territori», aggiunge il presidente. «Il commercio, invece, è il settore che chiede più attenzione. Servono strumenti per accompagnare le piccole attività nella transizione digitale e nel ricambio generazionale».

Le imprese individuali restano la base del sistema, con 321 iscrizioni, oltre sei su dieci, e un saldo di +112. Insieme alle società di capitale generano il 95% del saldo complessivo. Più debole il contributo delle società di persone (+3). «Il quadro è incoraggiante, ma non ci accontentiamo», conclude Visconti. «Il compito della Camera di Commercio è consolidare questa crescita, sostenendo gli investimenti, la formazione e l'accesso al credito, perché ogni nuova impresa diventi un'impresa forte e duratura».