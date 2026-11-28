Nel 2025 il valore economico delle filiere DOP e IGP sarde ha raggiunto i 623 milioni di euro, con una crescita del 13,9% sul 2024.

La “fotografia” dello stato di salute del comparto è stata scattata dal XXIV Rapporto Ismea-Qualivita, presentato ieri a Roma. Un report che colloca la Sardegna al decimo posto nella classifica delle regioni per impatto economico complessivo.

Nel dettaglio, l’Isola brilla per aver fatto registrare l’incremento più alto tra le prime dieci regioni e per la migliore performance tra i territori del Mezzogiorno.

Il risultato sardo si regge soprattutto sull’agroalimentare. Il comparto cibo DOP e IGP isolano ha infatti raggiunto un valore complessivo di 482 milioni di euro, contro i 405 del 2024: +77 milioni, pari a +19,1%. È la variazione più alta tra le prime dieci regioni per impatto economico del cibo. In generale, nella classifica di comparto per il solo cibo la Sardegna è sesta, dietro Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Veneto e Piemonte. Per quanto riguarda il settore vino, il valore del comparto sardo è di 141 milioni di euro, a comporre un valore totale regionale del settore pari, come detto, a 623 milioni di euro.

Tra i singoli prodotti, spicca il Pecorino Romano DOP, sesto nella top ten nazionale con un valore di produzione di 413 milioni di euro e che si piazza davanti ad altri prodotti simbolo della tradizione italiana, come l’aceto balsamico di Modena, il prosciutto di San Daniele, la mortadella di Bologna e la pasta di Gragnano.

Al di là dei dati economici, il rapporto Ismea mostra l’importanza della filiera Dop e Igp anche dal punto di vista sociale. L’Osservatorio Ismea-Qualivita 2026 riporta infatti anche un’indagine sull’impegno dei vari Consorzi di tutela coinvolti in azioni dirette su vari aspetti come, ad esempio, l’educazione alimentare (75%), la coesione territoriale (68%), il ricambio generazionale e di genere (45%) e la solidarietà (62%).

A livello nazionale, il valore della produzione di cibo, vino e bevande spiritose a Indicazione geografica del nostro Paese (897 Indicazioni geografiche, 185.857 operatori e quasi 832mila occupati) ha raggiunto quota 21,3 miliardi nel 2025, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente e dell’11% dal 2021.

«È un traguardo storico per l’Italia - il commento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida - che dimostra la forza di un sistema che non arretra neppure nei momenti più complessi».