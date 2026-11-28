Il futuro delle filiere cerealicola e vitivinicola, la tutela delle produzioni locali e lo sviluppo delle comunità rurali. Sono stati questi i temi al centro della prima giornata della decima edizione di “Trexenta, nel nome del pane e del vino”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ortacesus con l'amministrazione comunale e il Gal Sgt, che prosegue oggi e domani con appuntamenti dedicati alle tradizioni, alle produzioni agroalimentari e al turismo sostenibile. La giornata inaugurale, ospitata al Teatro comunale, ha riunito istituzioni, rappresentanti politici, produttori e studenti. Al centro dell'incontro le proposte di legge dei consiglieri regionali Paola Casula e Fausto Piga per la valorizzazione del comparto cerealicolo, attraverso due diverse prospettive. A moderare gli interventi la direttrice del Gal, Silvia Doneddu.

Casula, prima firmataria di una proposta per la tutela del settore in Sardegna, ha illustrato le misure per contrastare la riduzione delle superfici coltivate a grano e le difficoltà economiche degli agricoltori. Tra gli interventi previsti la diversificazione delle filiere, il recupero dei grani antichi e delle varietà autoctone, strumenti per garantire un prezzo minimo ai produttori e l'istituzione del marchio collettivo “Grano sardo 100%”. «È importante sicuramente la quantità per fare reddito, ma la qualità è quello che davvero ci contraddistingue», ha sottolineato Casula, richiamando anche la necessità di potenziare le infrastrutture irrigue della Trexenta e favorire la collaborazione tra istituzioni, imprese e scuole. La proposta di Fausto Piga punta invece a integrare la filiera cerealicola con il turismo, attraverso itinerari tematici ed esperienze didattiche che mettano in rete aziende agricole, mulini, panifici, musei e siti archeologici. Tra gli esempi, un percorso che colleghi la tradizione della panificazione domestica di Barrali al Museo del Grano di Ortacesus e alle altre realtà produttive della Trexenta. «Serve crederci, serve unirsi, serve fare la rete, fare la filiera», ha detto Piga, evidenziando l'importanza di una regia regionale e di finanziamenti strutturali.

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha rivolto un appello agli studenti presenti, invitandoli a investire nella formazione per costruire il proprio futuro e contribuire alla crescita dei territori. «Dovete vivere la scuola come un momento fondamentale, come un momento nel quale potete costruire il vostro futuro», ha affermato, sottolineando anche la responsabilità delle istituzioni nel creare opportunità per i giovani che scelgono di restare in Sardegna. La mattinata si è conclusa con un tavolo tecnico sul ruolo della ricerca, dell'assistenza tecnica e della formazione nello sviluppo delle aree rurali. La manifestazione prosegue oggi, sabato 28 novembre, e domani, domenica 29, con gli appuntamenti dedicati alle tradizioni e alle produzioni locali, oltre alle visite al Museo del Grano di via Sassari.