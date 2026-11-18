Aumenta la dotazione finanziaria per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese della Sardegna.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore a Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, Giuseppe Meloni, ha infatti deliberato di destinare 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 Priorità 1 “Competitività intelligente” - Os 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.4 “Sostegno finalizzato ad agevolare e migliorare l’accesso al credito”.

Con il via libera all’incremento sale dunque fino a un totale di 40 milioni di euro la dotazione da destinare alla Sezione speciale della Regione Sardegna del Fondo centrale di garanzia per le PMI.