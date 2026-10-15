Cresce il turismo in Sardegna: nei primi otto mesi del 2026 le presenze turistiche nell'Isola hanno raggiunto quota 13,83 milioni, con un incremento del 4,58% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli arrivi sono stati oltre 3,32 milioni, in aumento del 3,98%, mentre la permanenza media è salita da 4,14 a 4,16 notti.

I dati sono stati presentati dall'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, in occasione del TTG Travel Experience di Rimini.

«Dopo una stagione 2025 che aveva fatto registrare numeri da record rispetto all'anno precedente, i dati dei primi otto mesi del 2026 confermano che la Sardegna continua a crescere. È un risultato importante, che dimostra la capacità della nostra destinazione di consolidare i raggiunti e rafforzare il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. La sfida è proseguire su questa strada, puntando sulla qualità dell'offerta, sui nuovi collegamenti e sulla distribuzione dei flussi turistici durante tutto l'anno», ha sottolineato Cuccureddu.

Scorrendo ancora i numeri, secondo l'analisi delle transazioni Mastercard, nel periodo gennaio-settembre 2026 la spesa turistica è aumentata di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota della clientela internazionale pari al 52% della spesa complessiva rilevata. Un andamento che conferma il peso crescente del turismo per l'economia regionale e per le attività collegate all'accoglienza, al commercio e alla ristorazione.

Positivi anche i dati del traffico aereo: dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 gli aeroporti sardi hanno registrato oltre 10 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente significativo l'incremento dei passeggeri internazionali, aumentati del 18,96%, fino a superare quota 4,1 milioni.

Tra le novità annunciate al TTG spicca il nuovo collegamento diretto tra Newark, nel New Jersey, e Olbia, operato da United Airlines a partire da maggio 2027. Sarà il secondo collegamento diretto tra gli Stati Uniti e la Sardegna, dopo quello operato da Delta Airlines sulla rotta New York-Olbia, che tra il 21 maggio e il 30 settembre 2026 ha trasportato oltre 29mila passeggeri.

La partecipazione alla manifestazione si è aperta con un nuovo riconoscimento internazionale: la Sardegna entra per la prima volta nella selezione "Where to Go", tra le migliori dieci destinazioni consigliate nel mondo per il 2027. Il prestigioso riconoscimento si aggiunge al titolo di "Best Destination" assegnato da Lonely Planet alla Sardegna per il 2026.

(Unioneonline/l.f.)

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