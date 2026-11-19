Mancano gli autisti e il settore dell'autotrasporto rischia di trovarsi davanti a una crisi strutturale. L'età media dei conducenti di mezzi pesanti supera ormai i 50 anni, mentre i giovani che scelgono di intraprendere questa professione non sono abbastanza per garantire il ricambio generazionale. Un problema che riguarda tutta Europa e che in Sardegna assume un peso particolare, considerata l'importanza del trasporto su gomma per i collegamenti commerciali e l'approvvigionamento di imprese e cittadini.

A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Sardegna, che segnala una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato e una progressiva perdita di attrattività del mestiere, sempre più associato a ritmi stressanti, responsabilità e vincoli organizzativi. «La carenza di autisti non è più un'emergenza temporanea ma un problema strutturale che rischia di mettere in difficoltà l'intera catena logistica – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna –. Dobbiamo rendere questa professione nuovamente attrattiva, offrendo condizioni di lavoro sostenibili, percorsi formativi accessibili e un'organizzazione più vicina alle esigenze reali di chi opera ogni giorno sulle strade».

I numeri dell'Isola restituiscono le dimensioni del comparto. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato, in Sardegna operano 2.099 imprese del trasporto e della logistica, di cui 1.225 artigiane, pari al 58,4%, con un totale di 8.132 addetti. Di questi, 6.435 sono artigiani. A livello nazionale si contano circa 82mila imprese e 371mila lavoratori. Ma a preoccupare è soprattutto l'andamento degli ultimi anni: in 15 anni il settore isolano ha perso 974 aziende, passando dalle 3.073 del 2009 alle attuali 2.099.

La provincia di Cagliari e il Sud Sardegna concentrano 948 imprese, di cui 533 artigiane, con 4.153 addetti. Nel Nuorese le aziende sono 322, di cui 221 artigiane, e occupano 530 persone. Nell'Oristanese si contano 232 imprese, 148 delle quali artigiane, con 885 addetti. Nel territorio di Sassari e della Gallura, infine, operano 597 realtà, di cui 323 artigiane, con 2.563 lavoratori.

Tra le criticità individuate da Confartigianato c'è anche l'organizzazione dei tempi di guida e di riposo: «Sicurezza e rispetto delle regole non sono in discussione – sottolinea Meloni – ma serve una maggiore flessibilità per distinguere le diverse tipologie di attività. Non possiamo applicare gli stessi criteri a chi effettua distribuzione locale con decine di fermate quotidiane e a chi svolge trasporti a lungo raggio. Un approccio più equilibrato renderebbe il lavoro meno stressante e più efficiente». La proposta di Confartigianato Trasporti nazionale riguarda in particolare le imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro e sottoscrivono accordi di secondo livello, riconoscendo agli autisti indennità specifiche per attività come le attese e le operazioni di carico e scarico. In questi casi si potrebbe introdurre una gestione più elastica delle ore lavorative, senza modificare gli standard di sicurezza e il rispetto delle normative sociali.

Un'altra strada passa dalle misure europee per favorire l'ingresso di nuovi conducenti, anche provenienti da Paesi extra Ue. Tra le novità indicate dall'associazione figura il Codice 72, previsto dalla direttiva europea 2025/2205, che punta a consentire il riconoscimento delle patenti conseguite in determinati Paesi terzi sulla base di standard equivalenti a quelli europei. Sono previste inoltre semplificazioni per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (Cqc), con l'obiettivo di ridurre i tempi burocratici, che oggi possono arrivare anche a 8-10 mesi, e l'avvio dell'EU Talent Pool, la piattaforma europea per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato: «Le nuove misure europee per il riconoscimento delle qualifiche e l'ingresso di conducenti provenienti da Paesi extra Ue rappresentano un passo importante ma non bastano – conclude Meloni –. Il vero obiettivo deve essere quello di riportare giovani e donne verso una professione fondamentale per l'economia, valorizzandone competenze, ruolo sociale e prospettive di crescita».

(Unioneonline)