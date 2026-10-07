L'Università di Sassari ha ospitato per cinque giorni il primo Student Festival EUNICoast, “Onde di Cambiamento”, promosso dallo stesso ateneo nell’ambito del progetto europeo EUNICoast.

Più di cento studenti provenienti dalle 13 università del partenariato sono stati coinvolti in seminari, attività pratiche, momenti di confronto e iniziative culturali dedicate ai valori dell’Unione Europea e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Il Festival ha avuto al centro quattro Hackathon tematici, sviluppati in parallelo e preceduti da seminari condotti da docenti dell’Alleanza. I quattro percorsi hanno affrontato tematiche legate ai valori fondativi dell’Unione Europea e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, attraverso un approccio interdisciplinare finalizzato all’elaborazione di proposte concrete e realizzabili.

Il programma ha proposto pure numerose attività culturali e di scoperta della città e del territorio. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare il nuraghe Palmavera e il Museo della Tonnara di Stintino, conoscere il centro storico di Sassari e partecipare ad attività sportive nella spiaggia di Porto Ferro. I momenti di socialità e scambio hanno completato un’esperienza pensata per favorire la conoscenza reciproca tra studenti provenienti da diversi Paesi europei.

Nel corso della settimana Sassari ha ospitato anche la Commissione “Mobilità e Internazionalizzazione” e il Consiglio degli Studenti EUNICoast, offrendo ai partner dell’Alleanza ulteriori occasioni di confronto e di lavoro comune.

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