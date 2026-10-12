Un percorso cinematografico tra medievo e contemporaneità, per riflettere sulla presenza femminile nella società sarda: è per mercoledì 14 al Castello di Sanluri il primo dei tre appuntamenti di "Giudicesse. Tre film. Storie di donne dalla Sardegna giudicale a oggi", nuovo progetto della Fondazione Umanitaria Sardegna. In proiezione "Le Giudicesse Volume 1" a ingresso gratuito, con lo sceneggiatore Gianluca Medas presente in sala per incontrare il pubblico.

Mostrando differenti prospettive sulle iconiche figure delle giudicesse sarde e del loro ruolo centrale nel panorama politico dell'Isola medievale, vengono portate in scena tre produzioni originali del Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria, sviluppate come parte di un percorso avvenuto tra il 2018 e il 2022. Che non si è limitato alla semplice ricostruzione storica, ma è andato a tuffarsi in una riflessione sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali, sulla loro capacità di incidere sulle comunità locali e sulle secolari trasformazioni sociali: e partendo anche dalla complessità e diversità tra queste sovrane, vengono osservate le dinamiche di genere e potere di una società ben lontana da quella attuale, senza sovrapporvi logiche moderne, tra memoria storica e rappresentazione femminile.

Aprendosi alle 18:30 con una visita guidata alla struttura medievale, la data di mercoledì ha inizio tra le mura del Castello con i saluti istituzionali alle 19:30, seguiti dagli interventi di Giuseppe Bandino, presidente dell’Associazione Arcieri Storici Sanluri, e Paolo Serra, direttore regionale dei Centri Servizi Culturali in rappresentante della Fondazione. Con la presentazione del film affidata all'autore, narratore e attore Gianluca Medas – il quale da tempo si dedica anche alla trasmissione orale e alla reinterpretazione del patrimonio narrativo tradizionale in Sardegna – il proiettore si accende per le 20:15, concludendo dopo la visione con un aperitivo in socialità.

La rassegna prosegue nei prossimi mesi con i titoli "Le Giudicesse Volume 2" sceneggiato da Medas in coppia con Maria Grazia Perria, e "Giudicesse", scritto dalla stessa Perria e con regia di Chiara Sulis, godendo del patrocinio del Comune e della collaborazione di Centro Servizi Culturali di Carbonia, Sémata Società Cooperativa, Società Cooperativa Culture, Cooperativa Agorà Sardegna e Arcieri Storici Sanluri.

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