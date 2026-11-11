L'amore sarà anche cieco, ma davanti ai conti ci vede benissimo. E quando lasciarsi significa dover pagare un affitto intero, un mutuo intero, sostenere da soli utenze e spese di tutti i giorni, è molto facile che uno stipendio non basti più. Ed è così che anche quando una relazione non soddisfa pienamente, e mentre viviamo in una società in cui si parla sempre di più di indipendenza e libertà individuale, la prospettiva di separarsi può fare ancora più paura. E decidere di lasciare le cose come stanno diventa una scelta obbligata.

Non è una sensazione, lo dicono i numeri. Secondo l'Istat, nel 2025 la spesa media mensile delle famiglie composte da una sola persona tra i 35 e i 64 anni ha raggiunto i 2.223 euro, mentre per i giovani tra i 18 e i 34 anni si è attestata a 2.042 euro. La casa, in particolare, incide molto: abitazione, acqua, elettricità, e poi gas e altri combustibili rappresentano il 42% della spesa complessiva delle famiglie monocomponente.

E qui c’è il “trucco”: essere in due non raddoppia tutte le spese. Non serve una casa grande il doppio per ospitare due persone, per esempio, e dalla connessione Internet al riscaldamento, il costo resta lo stesso, ma diviso. Secondo una stima elaborata da Moneyfarm sulla base dei dati Istat, vivere da soli può costare fino a 564 euro in più al mese.

Secondo un sondaggio di Gleeden, l'app di incontri extraconiugali, il 76% degli intervistati vorrebbe tornare single, ma a trattenerlo sono soprattutto affitti, mutui e bollette. Una percentuale che sale all'85% tra le donne e si attesta al 66% tra gli uomini. Alla rilevazione hanno partecipato 2.435 iscritti sposati o impegnati in una relazione, 1.276 uomini e 1.159 donne. Uno studio diffuso non a caso oggi per la Giornata dei Single, “inventata” nel 1993 all'Università di Nanchino, in Cina.

Ma che cosa impedisce di voltare pagina? La risposta più frequente è proprio il denaro. Per il 34% degli intervistati, infatti, il principale ostacolo è il costo della vita, tra affitto e mutuo. La percentuale sale al 37% tra le donne. Al secondo posto ci sono i figli, indicati dal 24%, mentre soltanto il 22% cita l'amore per il partner come ragione per restare insieme. Seguono la paura della solitudine, al 17%, e il giudizio degli altri, che pesa appena per il 3%. In generale la sicurezza economica occupa il primo posto: la indica il 39%, una quota che raggiunge il 45% tra le donne. Seguono la famiglia, al 29%, la stabilità, al 20%, e la compagnia, al 13%. L’indipendenza ha un prezzo e, in tempi di caro vita, anche la fine di una relazione può trasformarsi in un problema di bilancio.