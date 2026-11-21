Addio a Raffaella Curiel, la stilista che più di tutti ha incarnato lo stile milanese e lo ha portato anche fuori dai confini dell'Italia. Aveva 83 anni ed era ricoverata in ospedale a causa di una polmonite.

Raffaella Curiel era nata nel mondo della moda: la nonna Ortensia Curiel aveva un rinomato atelier a Trieste accanto alla libreria di Umberto Saba di cui era amica, la madre Gigliola aveva aperto nel 1945 a Milano una sartoria che serviva le signore bene della città ma era arrivata a vendere anche da Harrods a Londra e a Bergdorf Goodman a New York . Ed è con la madre che Raffaella, anzi Lella, ha iniziato a lavorare, dopo la gavetta a Parigi da Balmain. Nel 1969, quando la donna muore prematuramente, si trova a dover prenderne il posto.

Ha portato avanti uno stile discreto e raffinato, caratterizzato da tailleur dalle forme donanti che sono diventati una voce della Treccani, i “curiellini”. «Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa» amava ripetere.

Depero, Vermeer, Boccioni, Velasquez, Frida Kahlo sono solo alcuni degli artisti a cui si è ispirata per le sue sfilate. Un elemento, il legame con l'arte, che ha contribuito al suo soprannome di intellettuale della moda, protagonista del made in Italy con figure come Gianni Versace, di cui era stata vicina di casa, Giorgio Armani, Krizia, Gianfranco Ferré.

Fra le sue clienti anche Margaret Thatcher e Hillary Clinton e anche coriste e musiciste dell'orchestra della Scala a cui donò gli abiti da concerto, come ha ricordato l'ex sovrintendente Carlo Fontana. Nel 1992 ha aperto uno showroom a New York, dall'anno dopo l'ha affiancata la figlia Gigliola. E' sbarcata in Giappone e poi nel 2016 ha venduto il marchio al cinese Red Stone ma la direzione creativa è rimasta alla famiglia che ha aperto un atelier in via Monte Napoleone, trasferendosi dalla sede storica di corso Matteotti.

Legatissima ai due figli, Gaetano e Gigliola, alle nipoti, si è sempre impegnata nel sociale con il sostegno alla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, la Croce Rossa Italiana e la Lega Lombarda contro la droga. E ha ottenuto una serie di onorificenze come l'ambrogino d'oro nel 1995 e il cavalierato di gran croce due anni dopo.

(Unioneonline)