L’obiettivo è chiaro: vivere un’esperienza a contatto con giovani di tutto il mondo, raccontare il territorio e farlo con la macchina da presa. A Seui torna il campus internazionale di cinemadamare (edizione Extra) che porterà nella Barbagia di Seulo giovani filmmaker per un mese: dal 5 novembre al 7 dicembre.

È la terza volta che il campus arriva a Seui ma questa volta l’evento si allarga anche ai paesi vicini: Sadali, Esterzili, Ussassai e Seulo. «Quest’anno abbiamo coinvolto anche gli altri Comuni della Barbagia di Seulo nell’ottica di una continua collaborazione» spiega il primo cittadino di Seui Fabio Moi.

Le candidature sono aperte. «Si tratta di un programma di formazione professionale pensato per chi vuole trasformare la propria passione, il cinema, in una carriera» si legge nell’annuncio sulla pagina Facebook di Cinemadamare. «A disposizione ci sono 16 borse di studio (alloggio incluso) grazie al contributo della Regione Sardegna, del Comune di Seui e di Cinemadamare».

(Unioneonline/A.D.)

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