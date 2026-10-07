Cinque serate, dieci incontri e altrettanti libri per raccontare lo sport attraverso i suoi protagonisti, ma anche per esplorare storia, cultura, economia, modelli educativi e trasformazioni della società. Dopo le tappe di Cagliari e Arborea, la quarta edizione di Ideario Sport – Festival del libro sportivo prosegue il suo percorso itinerante con tre nuove tappe a Quartu Sant’Elena e Cagliari dal 15 ottobre al 6 novembre. Il Festival è organizzato da Asi Sardegna, in collaborazione con il Progetto culturale Ideario, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Fondazione Sardegna, Comune di Quartu Sant’Elena, Coni Sardegna e Ussi Sardegna. La direzione artistica è del giornalista Fabio Meloni. Si comincia giovedì 15 e venerdì 16 ottobre a Quartu Sant’Elena, nella sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, per proseguire a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura in viale Regina Margherita, giovedì 22 ottobre, giovedì 5 e venerdì 6 novembre. Il programma conferma la linea culturale scelta del Festival: partire dal libro e dalla capacità evocativa dello sport per andare oltre il risultato agonistico e affrontare storie, idee e questioni del nostro tempo.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento sarà giovedì 15 ottobre alle 18 (sala Michelangelo Pira) con “Il calcio è una storia”. Protagonista Giorgio Simonelli, docente di Giornalismo radiotelevisivo all’Università Cattolica di Milano e opinionista televisivo, con alcune storie del calcio pubblicate nel suo libro “Vai piedone vai! Come i media hanno raccontato il mondo del calcio”. Con lui l’allenatore Bernardo Mereu, direttore tecnico della Lega Nazionale Dilettanti Sardegna. Introduce il giornalista Bepi Anziani. Alle 19.15 si entrerà nel mondo delle trattative, dei procuratori e dei retroscena del pallone con “Calciomercato: affari e passione”. Carlo Pallavicino, giornalista ed ex procuratore di calciatori, autore di “Ci chiamavano sciacalli. La vita di un giovane procuratore nella giungla del calciomercato”, dialogherà con Gianfranco Matteoli, responsabile della Scuola calcio Simba di Palmas Arborea. Introduce il giornalista Lele Casini.

La seconda serata quartese, venerdì 16 ottobre, si aprirà alle 18 con “L’oro azzurro di squadra”. Il giornalista Roberto Condio presenterà “Italia d’oro. Tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra”, un viaggio attraverso le grandi imprese collettive dello sport italiano. Parteciperà Sandro Spinetti, presidente dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Introduce il giornalista Fabio Ornano. Alle 19.15, con “Letteratura a spicchi: il basket incontra i classici”, sport e letteratura si incontreranno in un originale gioco di abbinamenti. Andrea Sguerri, docente di Letteratura italiana, presenterà “Basket è cultura. Esercizi di stile intorno a una palla a spicchi”. Con lui Massimo Turella, ex capitano dell’Esperia Cagliari. Introduce il giornalista Andrea Sechi.

Da giovedì 22

Il Festival riprenderà giovedì 22 ottobre a Cagliari, nella sala di Sa Manifattura (viale Regina Margherita). Alle 18, “Formula 1: italiani da corsa” ripercorrerà la lunga avventura italiana nello sport automobilistico più veloce del mondo. Il giornalista Umberto Zapelloni presenterà “Formula Italia. Le auto e i piloti che hanno fatto la storia della F1”, raccontando piloti, scuderie, tecnici e protagonisti che hanno contribuito a fare dell’Italia una presenza fondamentale nella storia della Formula 1. Parteciperà la giornalista Vanna Chessa del direttivo Ussi Sardegna. Introduce Mario Frongia, giornalista e consigliere nazionale Ussi. Alle 19.15 l’attenzione si sposterà sulla formazione dei più giovani con “Il futuro del calcio si gioca coi bambini”. Il giornalista Vittorio Sanna, autore di “Rifondare il calcio”, affronterà, con l’ex calciatore Gigi Piras, il rapporto tra calcio, educazione e crescita, partendo da una tesi precisa: per ripensare il futuro del movimento calcistico occorre partire dai bambini, dal gioco e dai modelli attraverso i quali vengono formati. Introduce il giornalista Francesco Aresu.

Giovedì 5 novembre, sempre a Sa Manifattura, alle 18, sarà il tennis ad aprire la serata con “Il mondo dentro una racchetta”. Il giornalista di Sky Sport e conduttore radiofonico Stefano Meloccaro presenterà “Di chi parliamo quando parliamo di tennis. 100 personaggi senza i quali la Storia sarebbe stata diversa”. Un racconto che attraversa il tennis andando oltre campioni, classifiche e statistiche per incontrare personaggi, cultura e immaginario. Interviene Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, e introduce il giornalista Paolo Carta. Alle 19.15, “Il grande affare dello sport” porterà il Festival dentro la dimensione economica dei grandi eventi. Federico Carli, economista, manager e presidente dell’Associazione Guido Carli, presenterà “La corsa all’oro. Trionfi, disfatte e smisurati guadagni dei grandi eventi sportivi”. Con lui Stefano Melis, amministratore delegato e dg del Cagliari Calcio. Introduce il giornalista Paolo Mastino, presidente dell’USSI Sardegna.

La quarta edizione di Ideario Sport si chiuderà a Cagliari venerdì 6 novembre. Alle 18 “Oltre ogni barriera: il diritto di vincere” sarà dedicato alla storia e al significato sociale dello sport paralimpico. Sergio Giuntini, storico dello sport e saggista, presenterà “Senza ostacoli. Storie dello sport paralimpico in Italia”. Con lui l’atleta e dirigente paralimpico Sandrino Porru. Introduce Francesco Marcello, docente di Scienze motorie. Alle 19.15, nell’incontro conclusivo sarà protagonista Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo e autore di “Egoisti di squadra. Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento”. “Allenare il talento, costruire la squadra” sarà un confronto sul delicato equilibrio tra individualità e gruppo, leadership e responsabilità, talento personale e obiettivo comune. Interviene Eliseo Secci, già presidente della Fipav Sardegna, e introduce la giornalista Laura Puddu del direttivo Ussi Sardegna.

Il direttore artistico

«Con queste cinque serate Ideario Sport prosegue il percorso e, soprattutto, aumenta la varietà dei temi affrontati – sottolinea il direttore artistico Fabio Meloni – Quando siamo partiti nel 2023, l’obiettivo era chiaro: fare del libro il punto d’incontro tra sport, cultura e comunità. I libri rimangono al centro di ogni appuntamento, ma sono soprattutto il punto di partenza per andare oltre la cronaca sportiva e utilizzare lo sport come una chiave di lettura della società, della memoria e del nostro tempo. Dopo le tappe di Cagliari e Arborea arriviamo a questi appuntamenti con 32 libri già presentati e 77 ospiti coinvolti nelle quattro edizioni, tra autori, giornalisti, protagonisti dello sport ed esperti. Una crescita che incoraggia a proseguire lungo la strada intrapresa: promuovere la lettura attraverso la straordinaria forza evocativa e il linguaggio universale dello sport, creando occasioni di incontro, approfondimento e confronto. Come abbiamo imparato in questi anni, lo sport racconta molto più dello sport. Infatti, dietro ogni storia sportiva ce ne sono tante altre: storie di talento e sacrificio, vittorie e sconfitte, coraggio e fragilità, cadute e rinascite».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata