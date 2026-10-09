Anche Masullas aderisce alla quinta edizione di “Italia Romanica”, con “Le giornate del Romanico in Sardegna 2026”, ideata dalla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”. L’iniziativa è dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio romanico italiano.

Per l’occasione, domenica 11 ottobre, nel centro del Parte Montis sarà così possibile scoprire, tramite le visite guidate alla Chiesa di San Leonardo, uno dei luoghi che custodiscono la storia più antica del paese. Anche attraverso la valorizzazione di questo luogo di culto presente nel territorio, un modo per riscoprire il patrimonio romanico. Sarà possibile visitare la Chiesa di San Leonardo nel corso della giornata: al mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

© Riproduzione riservata