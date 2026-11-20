Entra nel vivo il calendario della seconda edizione di “Note su Carta – Festival Letterario tra Musica e Parole”, la rassegna ideata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra e la consulenza scientifica della musicologa Myriam Quaquero.

Realizzato con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, il festival propone un intenso fine settimana di incontri, letture e interazioni dal vivo sabato 21 novembre a Cagliari e domenica 22 novembre a Sestu.

La giornata di domani si svolgerà interamente a Cagliari, negli spazi della “Sala Giovanni Lilliu” della Biblioteca “Emilio Lussu” (Parco di Monte Claro). Si comincia alle 10 con l’appuntamento dal titolo “Colonne Sonore”, dedicato alla narrativa contemporanea: le scrittrici Valeria Usala, autrice di “Nelle case degli altri” (Garzanti), e Annalisa Rossana Porru, che presenterà “Un tempo per noi” e “L’abbraccio” (entrambi editi da Albatros), dialogheranno con Myriam Quaquero in un incontro arricchito dalle interazioni narrative di Maria Elena Garau. Nel pomeriggio, alle 17.00, i riflettori si accenderanno invece su “Emozioni Profonde”, un focus sul legame tra voce, psicologia e suono curato da Aurora Cogliandro, che presenterà i saggi “Il Metodo Voce-Persona” (Cittadella) di Simona Bandino e “Musica e mente” (Momenti), scritto da Davide Gallia con la prefazione della stessa Cogliandro.

Domenica 22 novembre il festival si sposterà a Sestu, presso la Sala dell’Associazione Folkloristica San Gemiliano (in via Santi 2), per un’intera giornata intitolata “Musica e musiche in Sardegna” realizzata anche in concomitanza con le iniziative promosse per la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L’apertura alle 11.00 sarà affidata al giornalista e critico musicale Giacomo Serreli, che converserà con Myriam Quaquero attorno a tre suoi volumi dedicati alla storia musicale dell’isola: “Maria Carta” e “Boghes e Sonos” (entrambi pubblicati dalla Fondazione Maria Carta) e “Dropout Musica” (Edes), accompagnato dalle interazioni musicali di Manuela Ragusa alla voce e Mario Pierno alla chitarra.

A chiudere il fine settimana, sempre a Sestu alle 17.00, sarà un ricco appuntamento dedicato alle tradizioni, alle launeddas e alla memoria del territorio. A dialogare con Myriam Quaquero saranno Dante Tangianu, autore di “Launeddas” (Delfino Editore), Francesco Virdis con “Launeddas e balli” (Metis Academic Press) e Margherita Puddu, coautrice di “Sette fanciulle, un carro e mille storie” (Alfa). L’incontro sarà animato da un articolato programma di interazioni musicali e coreutiche che vedrà protagonisti il Gruppo MiniFolk “San Gemiliano” di Sestu, Mauro Spiga (launeddas e sulitu), Luca Schirru (organetto), Matteo Simone Musio (vibrafono) e il Gruppo Corale “Santa Cecilia” di Sestu diretto dal Maestro Ignazio Perra.