Prosegue la XIV edizione di Capoterra Teatro, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Anfiteatro Sud, con la direzione artistica di Susanna Mameli. Domani alle 20.30, il Piccolo Teatro dei Ciliegi di Poggio dei Pini ospiterà “Parabola”, spettacolo della compagnia Bötti du Scöggiu, scritto e diretto da Susanna Mannelli, con Simona Ceccobelli ed Elisa Zedda.

Un atto unico per due attrici e musica dal vivo che accompagna il pubblico in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione, alla ricerca del significato più profondo delle parole e della loro capacità di costruire relazioni, evocare emozioni e restituire libertà.

Protagoniste della storia sono Loquela e Strepente, due figure senza tempo che attraversano un universo popolato di suggestioni poetiche e richiami mitologici. La prima è una tessitrice di parole, la seconda una violinista che custodisce i suoni del vento. Insieme intraprendono un cammino alla ricerca di una sorgente misteriosa, dalla quale sgorga un'antichissima bevanda capace di affinare il linguaggio e restituire autenticità alle parole.

Lungo il percorso riaffiorano i miti di Eco e Narciso, emblemi di una comunicazione incapace di trasformarsi in incontro. Eco, condannata a ripetere soltanto le parole degli altri, rappresenta l'impossibilità di esprimere una voce propria, mentre Narciso, prigioniero della propria immagine, incarna l'incapacità di riconoscere e ascoltare l'altro.

Attraverso queste figure, lo spettacolo affronta uno dei temi più attuali della contemporaneità: il rapporto tra linguaggio, identità e comunicazione. Le parole possono diventare strumenti di manipolazione, incomprensione e isolamento, ma custodiscono anche la possibilità di creare legami, superare le distanze e aprire nuovi spazi di libertà.

Teatro di parola e musica dal vivo si fondono in una narrazione evocativa, nella quale il suono del violino dialoga con le voci delle interpreti, mentre immagini di vento, sabbia e memoria danno forma a un universo simbolico ricco di significati.

“Parabola” si presenta così come una riflessione poetica sulla necessità di recuperare un linguaggio autentico, capace di andare oltre la ripetizione e l'apparenza, per tornare a esprimere ciò che siamo e ciò che desideriamo condividere con gli altri.

Con questo nuovo appuntamento, Capoterra Teatro conferma la propria attenzione verso la drammaturgia contemporanea e la contaminazione tra differenti linguaggi artistici, proponendo spettacoli che intrecciano ricerca espressiva, musica e narrazione.

Giunta alla quattordicesima edizione, la manifestazione proseguirà fino al 13 dicembre 2026, rafforzando il ruolo del Piccolo Teatro dei Ciliegi come punto di riferimento per la produzione e la diffusione culturale nel territorio, uno spazio dedicato alla sperimentazione, all'incontro tra artisti e pubblico e alla valorizzazione delle diverse forme dello spettacolo dal vivo.

La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna , Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.