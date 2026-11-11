Il fotogiornalista spagnolo Brais Lorenzo, vincitore del World Press Photo 2026, ha incontrato a Sinnai il pubblico al Mua, presentando il progetto "Burned Land", dedicato agli incendi che hanno devastato la Galizia. All'incontro ha partecipato anche Michela Matta, assessora alle Politiche per l'Ambiente del Comune di Sinnai, per un confronto sulla tutela del territorio e sulle sfide ambientali condivise da Sardegna e Galizia.

Un territorio attraversato dalle fiamme, comunità impegnate a difendere le proprie case, paesaggi trasformati e memorie che rischiano di scomparire insieme ai luoghi che le custodiscono. Sono le storie raccontate da Brais Lorenzo durante l'incontro pubblico dedicato al suo lavoro.

Dal 2011 Lorenzo documenta gli incendi boschivi che colpiscono la Galizia, seguendo da vicino il lavoro dei soccorritori, le esperienze degli abitanti e le conseguenze del fuoco sulle comunità locali. Un impegno prolungato che nel 2025 ha assunto un significato ancora più urgente, quando la regione spagnola ha affrontato una delle stagioni di incendi più devastanti della propria storia recente.

Da questa esperienza nasce Burned Land (Terra bruciata), il reportage premiato al World Press Photo 2026, realizzato per EFE, Revista 5W ed El País. Il progetto documenta gli incendi che nell'estate del 2025 hanno distrutto oltre 200.000 ettari di territorio in Galizia, restituendo la portata di una catastrofe ambientale attraverso le vicende delle persone che l'hanno vissuta.

Le fotografie mostrano uomini e donne che tentano di contrastare le fiamme con i pochi mezzi a disposizione, abitazioni distrutte, animali sottratti al pericolo e paesaggi segnati dalla devastazione. Accanto alla dimensione dell'emergenza emerge una riflessione più ampia sulle cause e sulle conseguenze degli incendi: il cambiamento climatico, lo spopolamento delle aree rurali, le politiche di gestione forestale e la progressiva fragilità delle comunità che abitano questi territori.

Il lavoro di Lorenzo supera così i confini della cronaca per diventare . Le sue immagini interrogano anche la capacità della fotografia di costruire una memoria collettiva, mantenendo viva l'attenzione sulle conseguenze delle catastrofi quando l'emergenza mediatica è ormai terminata.