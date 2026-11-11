È aperta fino al 10 Gennaio 2027 la call per partecipare all'ottava edizione del Festival Asincronie, dedicato ai linguaggi del cinema documentario contemporaneo, che si svolgerà a Sassari, il prossimo giugno, con anteprime a maggio e una sezione OFF in autunno. Il Festival è ideato e curato da 4CaniperStrada, un gruppo di filmmaker e fotografi.

Possono partecipare film documentari e audio documentari di qualsiasi durata prodotti a partire dal 2024, mai proiettati in Sardegna. Per i registi/e sardi è richiesta l'anteprima nella città e provincia di Sassari.

Per "documentario di creazione” si intendono opere di osservazione, scontro o confronto con la cosiddetta “realtà” del mondo abitato, al di là e “al di qua delle immagini del reale con la loro precisione straordinaria”. Opere che interpellano la vita a partire dal presente: osando poesia, tentando una critica.

Il Festival è un incontro tra autori, registi, opere e pubblico attraverso un programma di proiezioni e anteprime regionali di lungometraggi di registi del panorama internazionale, omaggi ai maestri del cinema documentario, cortometraggi, mediometraggi e audiodocumentari di giovani autori, italiani e stranieri, ed eventi collaterali quali mostre fotografiche, performance, laboratori e incontri.

Asincronie è tra i principali festival in Sardegna dedicati al documentario contemporaneo, che apre una finestra sul mondo, nello sguardo originale di cineasti che si confrontano con l'etica e l'estetica del racconto del reale.