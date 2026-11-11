Penultimo appuntamento con “Viaggio in Inghilterra”, la rassegna dei Salotti culturali del Teatro Verdi organizzata a Sassari dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Martedì 17 novembre alle 19 è in programma “Songs of Travel”, concerto che vedrà protagonisti il baritono sassarese Marco Solinas e il pianista Andrea Certa.

Il programma esplorerà il rapporto tra musica e poesia attraverso le composizioni di tre importanti autori britannici: Gerald Finzi, Frederick Delius e Ralph Vaughan Williams. Il cuore della serata sarà rappresentato proprio dai Songs of Travel di Vaughan Williams, un ciclo di liriche nel quale il viaggio assume una dimensione profondamente umana e interiore. Il cammino diventa metafora dell'esistenza, tra aspirazioni alla libertà, amore, solitudine, ricordi e riflessioni sul trascorrere del tempo. Pagine di grande intensità espressiva, nelle quali la voce si fa interprete di sentimenti universali, sostenuta da una scrittura pianistica capace di evocare atmosfere e paesaggi dell'anima.

A completare il programma saranno alcune liriche di Gerald Finzi, tratte da Let Us Garlands Bring, su testi di Shakespeare, e brani di Frederick Delius da Seven Songs from the Norwegian. Tre differenti sensibilità musicali, accomunate dalla capacità di tradurre in suono le suggestioni della parola poetica, tra raffinatezza espressiva, intimismo e richiami alla natura.

Il concerto sarà presentato da Andrea Ivaldi, curatore dell’intera rassegna, che accompagnerà il pubblico nell'ascolto e nell'approfondimento delle opere.