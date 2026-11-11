Arte contemporanea, letteratura, poesia e tanta musica: prosegue a Martis il programma di Ethno’s Festival Letterario 2026, che nella sua seconda settimana di programmazione propone una serie di appuntamenti che coinvolgono diversi ambiti culturali.

Si comincia venerdì 13 novembre, alle 18.30 al Museo Paleobotanico di Martis, con l’inaugurazione di The Land We Used to Swim In, mostra personale dell’artista Andrea Falchi, a cura di Eleonora Angiolini e realizzata in collaborazione con The Nomadic Art Institute e con la Pinacoteca Contemporanea di Laerru. La personale presenta la recente produzione pittorica dell’artista, dove la rappresentazione di volti umani e paesaggi diventa un punto di partenza per esplorare l’identità e la memoria del paese, intrecciandosi al tema cardine di Ethno’s Festival Letterario.

Alle 21, il Centro Polivalente “V. Migaleddu” ospiterà la presentazione di Rundinedda Road di Alessandra Corrias. L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di Piero Marras, accompagnato dalla musica dei CCCC, la Compagnia Cantante Chitarristi Clandestini.

Sabato 14 novembre il festival tornerà al Museo Paleobotanico: alle 9.30 Martis in poesia, a cura dell’Istituto Camillo Bellieni. La giornata sarà inoltre dedicata ai Laboratori di Grazia, quattro appuntamenti organizzati per differenti fasce d’età. Alle 21 il Centro Polivalente “V. Migaleddu” ospita Sos Sinnos, spettacolo di e con Giovanni Carroni. La rappresentazione vedrà la partecipazione del Tenore di Bitti “Mialinu Pira” e sarà accompagnata dalle musiche dal vivo del maestro Mauro Mibelli.