Entusiasmo e soddisfazione per il 19enne cagliaritano Giorgio Basoli, vincitore del Campionato Legend Cars Trophy nella prima stagione al volante delle prestanti vetture americane. Dopo tredici anni di karting, in primavera il pilota sardo aveva scelto di intraprendere una nuova esperienza nella serie italiana dedicata alle vetture Legend e, fin da subito, aveva dimostrato di avere tanta stoffa e un ottimo feeling con la macchina e ieri, a Misano, ha conquistato una serie tricolore corsa da protagonista.

Basoli, giunto all’ultimo round del campionato da leader della generale con 88punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, ha completato l’opera e vinto sia il titolo assoluto, sia lo "Young Lion", riservato ai giovani. Un gap che, tuttavia, sarebbe potuto non bastare visto che, da regolamento, nelle tre gare in programma nella tappa conclusiva a Misano erano in palio punti doppi.

Sabato, il portacolori di Meda e Legend Cars Sardegna ha prima siglato la pole position e poi affrontato Gara1 con determinazione, conquistando un secondo posto preziosissimo.

Domenica, in Gara2 è partito 11esimo in una griglia stabilita in base ai giri veloci siglati in Gara1 ma, grazie a una strepitosa rimonta, ha chiuso in quarta posizione, ma ancora una volta davanti agli avversari diretti, sorpassati nelle ultime fasi della corsa. Inoltre, essendo stato autore del giro più veloce, ha guadagnato anche la partenza dalla pole in Gara3, disputata nel pomeriggio, dove ha conservato la leadership dall’inizio alla fine e chiuso i conti grazie a una prestazione magistrale, che gli ha regalato anche la gioia di festeggiare il titolo tricolore sul gradino più alto del podio.

Giorgio Basoli dichiara: «Molto contento del risultato, non avremmo potuto chiudere l’anno meglio di così, con il successo in Gara3 e la vittoria del campionato. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto fondamentale del team manager Antonio Dettori, che merita un ringraziamento a parte per averci coinvolti in questo progetto, e di tutto il Team Meda. Grazie a Davide Toro e Nivolar per la preziosa collaborazione e il grande lavoro che stanno facendo, e a Michele “Michelino” Floris, capo tecnico e mentore. Ringrazio tanto anche tutti coloro che mi hanno supportato, dalla mia famiglia, ai tifosi e agli sponsor: grazie a tutti. A inizio anno non avrei mai pensato che sarebbe arrivato un risultato così importante e sono incredibilmente felice».

Il team manager di Meda Sport e Legend Cars Sardegna Antonio Dettori rilancia: «Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati, Giorgio è riuscito a vincere senza dover amministrare e ha dimostrato che eravamo molto forti e molto competitivi. Sono davvero contento per lui, per il team, per tutti quelli che hanno lavorato per ottenere questo risultato e per gli sponsor che credono nel nostro progetto. Adesso abbiamo qualcosa in ballo per il 2027, vediamo se riusciamo a portare a termine quello che abbiamo in mente”. Nella prima parte del campionato, il giovane portacolori sardo ha collezionato risultati significativi, a partire dal terzo posto in Gara1 e dal secondo posto in Gara2 firmati nella prima in calendario, disputata a Vallelunga in primavera, e dalla prima vittoria, ottenuta in Gara1 a Varano de’ Melegari nel secondo fine settimana di gara. Poi, una serie di contatti e sfortunati incidenti ha tenuto il 19enne lontano del podio a Magione, dove aveva però realizzato il miglior tempo in qualifica e siglato la pole position. A settembre, il circus delle Legend Cars è sbarcato di nuovo a Vallelunga, circuito in cui il cagliaritano ha trionfato in Gara1 e in Gara3. A ottobre, al Mugello, sono arrivati un secondo posto in Gara1 e una vittoria in Gara3 che gli hanno permesso di consolidare il primato. A inizio novembre, anche la partecipazione alle Inex Road Course World Finals, finali mondiali disputate a Las Vegas e chiuse con la pole positione, il giro più veloce e il terzo posto nella categoria siglato al debutto internazionale su Legend Car.