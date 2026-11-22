Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, terzultima prova del Mondiale 2026. L'olandese ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Pisatri. Quarta la Mercedes di Kimi Antontelli.

Settima la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre chiude al decimo posto Charles Leclerc penalizzato di 10' per una manovra irregolare sul compagno di squadra.

Quinta posizione per l'Alpine di Pierre Gasly che ha preceduto il compagno di scuderia Franco Colapinto. Ottava la Williams di Carlos Sainz, mentre chiude al nono posto la Mercedes di George Russell, fuori pista e poi ripartito nelle ultime fasi della gara mentre era in lotta per il podio con il compagno di squadra Antonelli.

Furia Fred Vasseur per l'ennesimo contatto tra i due ferraristi nelle fasi finali della gara. «Inaccettabile – le parole del team principal – abbiamo detto a Charles di non superare, devi fare la tua gara, ha commesso un errore che ha penalizzato il team, ha sbagliato è estremamente frustrante sono estremamente arrabbiato, dopo il Gp del Messico eravamo stati estremamente chiari». «Una multa? Ne discuteremo domani, sicuramente dobbiamo fare qualcosa e - aggiunge il manager francese ai microfoni di Sky - prendere provvedimenti. Non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo. La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa, è ingestibile, la situazione tra di loro è difficile da accettare».

(Unioneonline)