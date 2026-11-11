Detto, fatto. Kimi Antonelli è arrivato nella sede della Mercedes a Brackley, in Inghilterra, con i capelli tinti coi colori della bandiera italiana.

In un video postato sui social della scuderia, con la descrizione scherzosa «Non abbiamo parole», si vede subito la reazione incredula dell'ad e team principal, Toto Wolff, che resta per qualche secondo sbalordito, prima di chiedere ironicamente: «Hai pagato per farteli così?».

Il campione del mondo di Formula 1 più giovane della storia chiede anche un'opinione al compagno di squadra George Russell, che risponde con un «Beh, dai...è qualcosa».

Qualche giorno fa Kimi era tornato nella sua Bologna per qualche giorno di relax. Obiettivo doppia cifra? «Ovvio, cercheremo di andare a vincere la decima gara di quest'anno e poi dopo si penserà al 2027: sarebbe bellissimo replicarsi».

(Unioneonline)