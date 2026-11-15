Ha raccolto tanti giovani e da 70 anni è il simbolo dello sport a Macomer e nel territorio, con l'atletica leggera. E' il Centro Sportivo Fiamma, una società sportiva che si occupa da sempre nell'inserimento dei ragazzi nel mondo dello sport, organizzando manifestazioni importanti e partecipando ai vari campionati regionali e nazionali di atletica leggera. La Cs Fiamma ha compiuto 70 anni.

Fondata nel 1956 da Pino Onano, in 70 anni di attività ha raccolto tanti successi, ma in particolare è stata sempre un punto di riferimento per diverse generazioni di ragazzi, costruendo la storia dell'atletica leggera e dello sport macomerese. Per festeggiare i 70 anni, il Centro Sportivo Fiamma ha organizzato una mostra fotografica che ripercorre con le immagini in bianconero e a colori sette decenni di attività e di inclusione attraverso lo sport. La mostra, che è stata allestita all'interno di uno dei capannoni delle ex caserme Mura, ieri è stata visitata da centinaia di persone, ricevendo gli elogi e gli auguri di buon compleanno dai dirigenti sportivi regionali, dalle altre società e associazioni sportive di Macomer e del territorio.

Pietro Cadoni, presidente della società da 42 anni, oltre raccontare la storia della Fiamma, ricordando il fondatore Pino Onano, il primo presidente, Rosario Bozzano e la sua predecessore Vanda Pani, ha ripercorso tutte le vicende e i successi ottenuti. «Orgogliosamente possiamo dire che abbiamo fatto tanto per lo sport e per i giovani di questa cittadina, proietandoli in una dimensione regionale e anche nazionale». Attualmente il Centro Sportivo Fiamma ha un vivaio con oltre 50 bambini e ragazzi da 5 anni in su.

Partecipa ai campionati regionali di atletica leggera e opera nel nuovo impianto omologato di Scalarba, che ha ospitato diverse manifestazioni regionali e nazionali. I 70 anni sono stati celebrati ieri sera in una manifestazione, alla quale vi hanno partecipato il sindaco Riccardo Uda, l'assessore allo sport, Federico Castori e tanti personaggi, i ragazzi e genitori che frequetano il centro.