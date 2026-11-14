Dopo una pausa più lunga del previsto, l’Amatori Rugby Capoterra si prepara a riprendere il proprio percorso nel campionato nazionale di Serie B. Domenica 15 novembre, in occasione della quarta giornata, i giallorossi ospiteranno al Comunale di via Trento la Polisportiva Abruzzo, formazione proveniente da Chieti.

La partita inizierà alle 13, un orario anticipato rispetto alla consueta programmazione per venire incontro alle esigenze logistiche della squadra ospite e ai collegamenti aerei. Una situazione ormai familiare per il Capoterra, che dovrà fare i conti con queste variazioni anche nel corso della stagione.

L’ultima uscita dei ragazzi allenati da Marcello Garau risale al 25 ottobre. In quell’occasione arrivò un successo importante contro il Rugby L’Aquila, battuto 30-26 davanti al pubblico di casa. Una vittoria che ha permesso ai capoterresi di raggiungere quota sei punti dopo le prime due giornate disputate.

TRE SETTIMANE DI LAVORO PER PREPARARE LA RIPARTENZA

Lo stop al campionato è servito allo staff tecnico per intervenire su diversi aspetti della preparazione. Gli allenamenti sono proseguiti con l’obiettivo di recuperare energie, migliorare la condizione atletica e ritrovare gradualmente l’intensità necessaria per affrontare il prossimo impegno.

Particolare attenzione è stata riservata alla difesa, reparto sul quale Garau ha concentrato una parte importante del lavoro settimanale. Se in fase offensiva la squadra ha già dimostrato di avere buone capacità realizzative, con 34 punti messi a segno a Ostia e 30 contro L’Aquila, l’obiettivo adesso è limitare le concessioni agli avversari e trovare maggiore equilibrio tra i reparti.

POLISPORTIVA ABRUZZO, I RISULTATI NON DEVONO INGANNARE

La formazione abruzzese rappresenta una novità per il Capoterra, che non l’ha mai incontrata nel campionato di Serie B. Gli ospiti occupano attualmente la penultima posizione, con due punti raccolti attraverso tre sconfitte: 28-59 contro il Frascati, 39-21 contro il Nuovo Salario e 34-36 contro Villa Pamphili.