Rinforzi in arrivo dall'infermeria per il Cagliari in vista della partita di lunedì sera contro il Milan alla Unipol Domus.

Mina, Adopo e Mendy si sono allenati regolarmente con il resto della squadra e possono sperare di entrare nell'undici titolare con i rossoneri. Qualche speranza anche per Winks: il play inglese sta lavorando con il gruppo, ma solo parzialmente. Mina manca dal campo da un mese, dalla partita all'Olimpico con la Lazio: poi una gara in panchina e due in tribuna per infortunio. Adopo e Mendy erano invece usciti a metà gara a Como (l'attaccante all'intervallo, il francese pochi minuti dopo) e le loro condizioni, sulle prime, sembravano preoccupanti. Ma era un falso allarme: ora sono entrambi a disposizione del mister.

Per Winks ultima gara lo scorso 24 ottobre: era uscito per un infortunio alla schiena nell'intervallo con il Bologna. Un mese e passa lontano dal campo. Sembrava pronto per il Frosinone, ma era stato fermato per un fastidio muscolare, sempre alla schiena, in rifinitura: ora si valuta la sua situazione giorno per giorno. Con il Milan potrebbe essere la volta buona almeno per andare in panchina e tentare un graduale ritorno.

La formazione a questo punto non dovrebbe discostarsi molto da quella vista a Como, con il possibile inserimento però di Mina alla guida della difesa.